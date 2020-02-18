Türkiye'nin bu yıl Ticaret Bakanlığı desteğiyle milli katılım gerçekleştireceği endüstriyel teknoloji fuarı Hannover Messe, 20-24 Nisan'da Almanya'da kapılarını açacak.

Endüstri 4.0'dan yapay zekaya, 5G'den akıllı lojistiğe kadar sektördeki en yeni trendlerin ve konuların ele alınacağı fuara Ticaret Bakanlığı desteğiyle milli katılım organizasyonu düzenlenecek. Almanya'daki fuarda Türkiye'yi temsil eden markalar, bakanlık tarafından desteklenecek.

Fuara Türkiye'den firmalar, hem milli hem de bireysel katılım gösterecek. Deutsche Messe iş birliği ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından organize edilen fuara milli katılımda yan sanayi, enerji iletimi ve dağıtımı, dijital ekosistem ve iç lojistik hollerinde firmalar, en yeni ve teknolojik ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.

"Endüstriyel Teknoloji" alanında dünyada "lider" konumda bulunan fuar, yerli firmaları ihracat stratejisi doğrultusunda hedef ülkelerle bir araya getirecek.

Fuarda, 70 ülkeden 6 binin üzerinde marka yer alacak

Hannover Messe, yerli ve milli ürünleriyle uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmak isteyen 200'ün üzerinde Türk sanayiciyi Almanya'da ağırlamaya hazırlanıyor. 70 ülkeden 6 binin üzerinde markanın yer alacağı fuarda modern üretim, lojistik ve enerji sistemlerindeki en yeni ürünler, teknolojiler ve çözümler sergilenecek.

"Gelecek merkezi", "otomasyon, hareket ve sürüş", "dijital ekosistemler", "enerji çözümleri", "lojistik" ve "mühendislik tasarım çözümleri" gibi farklı bölümlerden oluşan fuar, geleceğin fabrikaları için yeni bir yol haritası sunarken, birçok önemli yeniliğe ev sahipliği yapacak.

Hannover Messe fuarı öncesi sanayicileri bekleyen fırsatlar ve yenilikler, İstanbul'da düzenlenen toplantıda duyuruldu.

Deutsche Messe Basın Sözcüsü Brock Mccormack, toplantıda yaptığı konuşmada, "inovasyon vitrini" olarak gösterilen fuara katılan pek çok şirketin Almanya dışından geldiğini belirterek, "Endüstriyel teknolojinin kapladığı yer ve fuara gerçekleşen katılımla dünyada bu kapsamda ve büyüklükte başka bir etkinlik yok. Bu yıl teması 'endüstriyel dönüşüm' olarak belirlenen fuarda 5 bin 500 şirket yer alacak ve 6 milyon 500 bin iş bağlantısı kurulmasını bekliyoruz." dedi.

Fuarda enerji otomasyonlarından otomotive, yazılımdan sanayide kullanılan makinelere kadar bütün endüstriyel ürünlerin sergileneceğini aktaran Mccormack, şunları kaydetti:

"Endüstriyi şekillendiren 4 unsur fuarda tüm yönleriyle yer alacak. Dijitalleşme, endüstri ve yazılımda büyük rol oynuyor. Veri ve bilgiden bahsederken, veri, yeni ham made olarak kabul ediliyor. Yazılıma, teknolojiye, bulut bilişime ihtiyaç var. İkincisi, kişiselleştirme,... Bu yeni dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre 'kişiselleşme' olarak da söylenebilir. Eskiden müşteri talepte bulunuyor ve ürün seçeneklerinden birini seçip temin ediyordu. Şimdi müşteri, ürünle ilgi çok fazla detay verip teslim zamanını da kısa tutup direkt üreticiden kendisine uygun ürün istiyor. Bunun karşılanması için bir yol bulunması gerekiyor. Seri üretimden ziyade kişiselleşmiş üretim gerekiyor. Üçüncüsü, karbon salınımı ve iklim korunmasıyla ilgili de trend söz konusu. Bunu sağlamak için iş birliklerine ihtiyaç var. Son olarak, demografik değişimin adaptasyonu... Belirli seviyede bu durum şirketlere zorluk yaratıyor. Şirketler açısından genç yeteneklerin bulunması zor oluyor ve yeni teknolojiye adaptasyon için şirketler ve hükümetler daha fazla eğitim programı detaylandırıyor."

"Bu yıl imalat, ana omurgamızı oluşturuyor"

Brock Mccormack, bu yıl partner ülke olarak Endonezya ile hareket edeceklerini aktararak, "Endüstrilerini öyle bir noktaya taşımak istiyorlar ki 2030'da dünyada en büyük 7 Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi arasına girmek istiyorlar. Ülkelerini 4.0'a taşımak isteyen bir programları var. (Endonezya) Dünyanın en büyük nüfuslarından birine sahip ve potansiyeli çok geniş. 3 bin metrekarelik alanda Endonezya Ulusal Pavilyonu'nda, ülkeyi temsilen 150 firma yer alacak. Endonezya'daki tüm fırsatlar fuarda paylaşılacak." şeklinde konuştu.

Fuarın omurgasını üretim ve imalat teknolojilerinin oluşturduğunu vurgulayan Mccormack, şunları kaydetti:

"ABB ve Siemens gibi şirketler orada yer alıyor. Otomasyon teknolojileri, güç aktarım sistemleri gibi unsurlar var. 'Endüstriyel dönüşüm' olarak belirlediğimiz tema önemli. Birçok yenilik bu yıl gerçekleşecek. Fuarın tam merkezine konumlanmış lojistik IT bu kapsamda yer alıyor. Bu yıl imalat, ana omurgamızı oluşturuyor. Veri ve bilgi en önemli kaynak. Çünkü çok sayıda veriyi uygunca analiz ederseniz pazardaki gelişmeye ayak uydurup talepleri giderirsiniz. Bulut ve platform teknolojileri kullanılıyor, bunların neredeyse hepsi IT ve yazılım olarak fuarın tam merkezinde. Bunlar olmadan rekabet günümüzde mümkün değil."

"Hermes Ödülleri'ne başvuru yapmak isteyen olursa katkı sağlarız"

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel de fuara birkaç hafta kala herkesi orada görmek istediklerini ifade ederek, "Bu yıl maalesef Hermes Ödülleri için Türkiye'den hiç başvuru yok. Basın mensupları olarak, Türk pazarına en yakın kişiler olarak eğer bu konuda bir fikri olan ya da başvuruya değer firma olduğunu düşünürseniz bize haber verin, hem şirketimiz hem de ülkemizin imajına pozitif katkı olur. Bunu kazanırlarsa 100 bin avro ödül bulunuyor. Başvuru yapmak isteyen olursa katkı sağlarız." diye konuştu.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın ise Türkiye'nin bu yıl milli katılımlarla yer alacağı fuarda, ürün sergilenmesinin ötesinde, önemli iş birlikleri ve yeniliklerin hayata geçirileceğini söyledi.