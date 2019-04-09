Endüstriyel Temizlik Sektörü'nün Fuarı Interclean İstanbul, Yarın Ziyarete Açılıyor

115 ülkeden 5 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ve 40 ülkeden 150 markanın katılımını beklendiği fuar 12 Nisan'a kadar ziyarete açık kalacak. Sektör, yılda ortalama 10,5 milyar Avro ciro ve yaklaşık 5.000 firma ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağlıyor.

INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri & Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, Tesis Hizmetleri Yönetimi İş Adamları Derneği TESHİAD desteği ve RAI Amsterdam ile UBM İstanbul'un uluslararası gücü ile iki yılda bir İstanbul'da düzenleniyor. Endüstriyel temizlik sektörünün Türkiye'de ve dünyada gelişen ve yükselişte olan bir sektör olduğuna dikkat çeken INTERCLEAN İstanbul Marka Direktörü Hatice Dinçer, sektörün, yılda ortalama 10,5 milyar euro ciro ve yaklaşık 5 bin firma ile 1,5 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtti.

İnovasyon alanında en son teknolojik ürünler sergilenecek…

INTERCLEAN İstanbul'un temizlik endüstrisinin Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki en önemli uluslararası etkinliği. Bu yıl Fuara, başta Yunanistan, Fas, Tunus, Bulgaristan, Lübnan olmak üzere 115 ülkeden 5 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin ve 40 ülkeden 150 markanın katılımı bekleniyor. Sektöre dair en son teknoloji ile geliştirilmiş, yapay zeka ile çalışan cihazlar başta olmak üzere, en yenilikçi ürün ve servisleri fuar alanında oluşturulan INTERCLEAN İstanbul İnovasyon Alanı'nda sergilenecek.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof.Dr.Emine Alp Meşe, Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu'nda…

Her yıl 1.7 milyon kişinin yakalandığı hastane enfeksiyonları, dünya genelinde hem ölümlere neden olan hem de tedavi süreçlerine ek ve yüksek maliyetler getiren önemli bir sorun. Bu kapsamda endüstriyel temizlik dünyası ile sağlık hizmetleri arasındaki bağlantıyı kurmayı amaçlayan Sağlık Hizmetleri Temizlik Forumu, Türkiye'de ilk kez INTERCLEAN İstanbul kapsamında, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Sağlık Bakan Yardımcısı, Tıp Profesörü Emine Alp Meşe'nin de yer alacağı Forum'da Bugünün Projesi: Hasta Güvenliği ve Temiz Hastaneler', Hastanelerde Temizlik ve Dezenfeksiyonun Önemi', El Hijyeninin Önemi, Hasta Güvenliği ve Hastanelerde Enfeksiyon Kontrolü', gibi konular ele alınacak.