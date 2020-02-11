Endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla ithalat azaltılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla ithalat azaltılacak - Son Dakika

Endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla ithalat azaltılacak

6 saat önce

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Torku iş birliğiyle üretilen endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla ithalat azaltılacak, System.String[]

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile Torku iş birliğiyle üretilen endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla bu alanda dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi akademisyenleri ve Torku gıda mühendislerince Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerden toplanan yoğurt kültürlerinden, Türk insanının damak zevkine uygun, endüstriyel üretimi destekleyecek yeterlilikte ilk yerli maya üretildi.

2018'den bu yana laboratuvar ortamında deneme üretimi yapılan "yerli mayadan yoğurt" lezzet ve raf ömrü gibi kriterler açısından gerekli testleri başarıyla geçtikten sonra ocak ayı başında raflardaki yerini aldı.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mikdat Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin organize olma gücüyle nereye varılabileceğini gören bir yapıdan geldiklerini belirtti.

İthalatı azaltacak, ihracata yönelik çalışmalarda çözüme odaklandıklarını söyleyen Çakır, bu çerçevede Torku ile iş birliğine giderek ürettikleri endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla başarıya ulaştıklarını ifade etti. Çakır, ürünle bu alandaki dış bağımlılığın azalacağını dile getirdi.

Çakır, şunları kaydetti:

"Biz bu yoğurt kültürlerinin ekonomiye kazandırılmasıyla, mayanın yurt dışından ithalatına giden yıllık 30 milyon dolar civarında paranın yurt içinde üretilenle önüne geçilebileceğini göstermiş olduk. Bunu laboratuvar ortamında ya da Ar-Ge'den sofraya kısmını tamamlayarak endüstriyelleşme konusunda bir rol aldık."

Çakır, bu çalışma kapsamında şimdi de yüksek kaliteli peynir üretimine yöneldiklerini belirterek, yakın zamanda dünyanın en kaliteli peynir çeşitlerini sağlıklı ve yerel kültür kaynaklı olarak çok daha rekabetçi fiyatlarla tüketiciye sunacaklarını da sözlerine ekledi.

Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı
Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Kadir Şeker'in dershane arkadaşı: Olayı duyunca bunu sadece Kadir yapabilir dedim Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 18:14:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Endüstriyel yerli yoğurt mayasıyla ithalat azaltılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]