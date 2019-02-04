Energizer 18.000 Mah'lik Bataryası Olan Akıllı Telefon Üretti

Energizer
Adına Yakışır Akıllı Telefon
Üretti
Energizer 18.000 mAh'lik Açılabilir Kameralı ve Katlanabilir Telefon Üretti. Uzun ömürlü pilleri ile bildiğimiz Energizer, açılır kameralı, 18.000mAh pilli ve katlanabilir ekranlı telefonlar ürettiğini söylüyor.
Dikkat ederseniz, modeller dev pillere benziyor…
Energizer'ın akıllı telefonlar satması gerçeği yeterince şaşırtıcı değilmiş gibi şirket, bu yıl Mobile World Congress – MWC 2019'da, pop-up kameralı, büyük pillere sahip "18.000 mAh",katlanabilir ekranlı amiral gemisi özelliklerin olduğu toplamda 26 model duyurmaya hazırlanıyor. Ancak tüm bu özellikleri ayrı ayrı modellerde yer aldığını bilmenizde fayda var. Bu üç özelliğinde bir arada olduğu yeni bir amiral gemisi akıllı telefonu görmek gerçekten ilginç olurdu.
Açılır Kameralı – Pop-up kameralı modellerin silueti garip bir şekilde dev pillere benziyor. 9t05Google'a göre telefonlar 4 Seri olarak isimlendirildi. Power Max, Ultimate, Energy ve Hardcase.
26 yeni modelin büyük bir kısmı, temel özellikli telefonlar ve Enerji ve Hardcase Serisini bir parçası olacak. Power Max Serisi, 18.000mAh modelini (telefondaki en büyük batarya, ardından Energizer'ın 16.000mAh Power Max P16K Pro'yu takip edecek) içerecek ve Ultimate serisindeki telefonlar, açılır kamera ve gözyaşı çentiğine sahip ekran özellikleri olacak.
#Energizer Mobile to reveal 26 new phones at the Mobile World Congress, including a foldable #smartphone and an 18,000 mAh-battery-smartphone?? ?? Find out what they will be: https://t.co/YeZl1OODgU pic.twitter.com/5Wmhd0nufr
— Energizer Mobile (@energizermobile) 25 Ocak 2019
Tüm telefonların özellikleri hakkında tam olarak bilmemekle beraber; Energizer Ultimate U620S Pop ve U630S Pop'un sırasıyla P70 ve P22 MediaTek Helio cipsetlerini kullandığı bildirildi. Her ikisinde de motorlu selfi kamerası bulunuyor ve 16MP ana kamera ve 2MP derinlik sensörü içeriyor.
U620S Pop'ın arkasında 6GB RAM ve 128GB saklama alanı ile arkada üç kamera (16MP, 5MP ve 2MP) bulunuyor. Temmuz ayında piyasaya sürülecek, U630S Pop ise 4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip olacak ve Haziran ayında geliyor.
18.000 mAh'lik akıllı telefon ve katlanabilir akıllı telefon modellerinin neye benzediğini de henüz bilmiyoruz.
Tahminlere göre Energizer katlanabilir akıllı telefon Royole'nin "Büyüleyici Derecede Korkunç" FlexPai çizgilerine benzer bir konsept cihaz olacak. Samsung
'un beklenen katlanabilir modeli gibi olmayacağı kesin.
Energizer, 25 Şubat'ta başlayan MWC'de telefonları ilk kez piyasaya sürdüğünde daha fazla şey öğreneceğiz.
TheVerge