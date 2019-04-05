Energy Ring, Samsung Galaxy S10 Kamerasına Yararlı Bir Özellik Ekliyor

Energy Ring, Galaxy S10 modellerindeki Delikli Kamera Boşluğunu Farklı Değerlendiriyor!
Energy Ring Android Uygulaması çok işinize yarayacak. Energy Ring, Kamera merceğinin etrafına geçerli Pil seviyesini belirten yapılandırılabilir bir Enerji Halkası ekler. Çeşitli konfigürasyon seçenekleri var ve sadece hızlıca bakıp pil bilgisini elde etmekle kalmazsınız; aynı zamanda Energy Ring telefonunuzun kamera lensine farklı bir vurgu ekler. Samsung
'un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarındaki "Delgeç Ekran" olarak tabir ettiğimiz selfi kamera boşluğunu farklı bir araca dönüştüren yeni bir çözüm ortaya çıktı.
Bu uygulama Samsung Galaxy
S10'un kamera açıklığını şık bir batarya monitörüne dönüştürüyor.
En yeni Samsung Galaxy amiral gemisinin bu delikli ekranını kapatmak için internette bir çok yaratıcının özellikle duvar kağıtları ile onu izole etmeye çalıştığını biliyoruz. Bununla ilgili bir çok örnek bulabilirsiniz.
Bulunan bir çok çözüm aslında onu bir eğlence ve oyun aracı olarak gösterdi. Ancak ortaya sunulan yeni bir çözüm bunun dışına çıkıyor. Onu bir batarya monitörüne dönüştürüyor. Yani Pilinizin şarj durumunu farklı bir şekilde görebilirsiniz.
Birisi Galaxy'nin delikli kamerasını şık bir batarya göstergesi olarak nasıl kullanacağını bulmuş görünüyor.
Android Uygulama Geliştiricisi IJP tarafından geliştirilenEnergy Ring Uygulaması adlı uygulama kamera boşluğunun etrafını bir batarya monitörü olarak şekillendiriyor.
Samsung Galaxy ailesinin tüm yeni üyeleri, Galaxy S10, S10e, S10+ modellerinin hepsi ile uyumlu olarak kullanılabiliyor ve özelleştirilebiliyor. Öyle ki, Batarya monitörünün rengini ve tasarımını kontrol etmenin yanı sıra, kullanıcılar nasıl çalıştığını da kontrol edebilirler. Örneğin pil monitörünüzün saat yönünde, saat yönünün tersine ve çift yönlü gitmesini seçebilirsiniz mesela.
Görsel olarak hoş görünen veya pratik bir amaca hizmet eden bir şey yaratmak için tasarımcıların ve geliştiricilerin bu tamamen yeni akıllı telefon tasarımına nasıl yaratıcı bir şekilde adapte olduklarını görmek oldukça güzel.
Şimdilik belki de sadece Galaxy S10 modelleri için uygun. Delikli Kamera – Delgeç ekran şekillerini giderek daha fazla akıllı telefon modeli kullanmaya başladı. Bunlar arasında Honor View20 ve Nokia
'nın orta sınıfa getirdiği yeni Nokia X71 modeli de var.
Energy Ring temel işlemleri ücretsiz ancak gelişmiş özellikler için ücret ödemeniz gerekebilir. Google Play Store
'dan indirebilirsiniz.