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Enerja'nın alt yapısı ilk yağışta çöktü

59 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen ilk yağışta doğalgaz dağıtım firması Enerya'nın alt yapısı çöktü.

Enerja'nın alt yapısı ilk yağışta çöktü, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen ilk yağışta doğalgaz dağıtım firması Enerya'nın alt yapısı çöktü. Hat imalatı çalışmalarında meydana gelen çökmeden dolayı sorun yaşayan vatandaşların sorunlarının giderilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.


Türkiye'nin en pahalı doğalgazının satıldığı illerden biri olan Aydın'da son zamlarla ciddi mağduriyet yaşayan vatandaşlar bu gece yaşanan yağışın ardından alt yapısı çöken doğalgaz nedeniyle ayrı bir mağduriyet yaşadı. Kuşadası'nda yaşanan mağduriyetin metrekareye düşen 65 kilogram yağıştan kaynaklandığını belirten Enerya firmasının yetkilileri, meteoroloji yetkililerinin günlerdir uyarısına rağmen sorunun beklenmedik yağıştan kaynaklandığını belirttiler.


Meteoroloji verilerine göre 24 Eylül 2019 Salı gecesi Kuşadası'nda metrekareye 65 kg yağış düştüğünü ve bu yağışın beklenmedik miktarda olduğu için çökmeye neden olduğunu belirten Enerya Aydın İşletme Müdürü Osman Ersöz, "Kuşadası'nı doğal gaz konforu ve ekonomisine kavuşturmak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Yağış miktarının mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle iki gün önce imalatı tamamlanan hatta çökme yaşanmıştır. Enerya, Ege Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara yaşadıkları sorun için destek vermektedir, destek vermeye de devam edecektir" dedi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:56 Kaynak: İHA
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