Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Komisyon, AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.