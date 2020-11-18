Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

18.11.2020 20:09
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda, System.String[]

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunun güçlendirilmesi, maden kaynaklarımızın etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve madenciliğin verimli noktalara taşınması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, "Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunun güçlendirilmesi, maden kaynaklarımızın etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve madenciliğin verimli noktalara taşınması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti iktidarlarının madencilikten gelir beklentisinin yüksek olduğunu belirterek, "İktidar bu konuda insan sağlığı, çevre, tarım ve hayvancılık, ormanı feda edilebilir küçük ayrıntılar olarak kabul ediliyor." diye konuştu.

Bazı maden firmalarının, çıkardıkları değerli madenleri kayıt dışı bıraktığını iddia eden Öztürk, "Madenler nedeniyle yatırılması gereken devlet hakkı da Hazine'ye eksik yatırılıyor. Kanun teklifindeki 'borcu yoktur' yazısıyla da bu maden şirketleri korumaya alınıyor." ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak'ın Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etmediğini kaydeden Öztürk, "Türkiye Varlık Fonu, değer yarattığı şirketlerden lisans, kar ve kira geliri elde ederek kendini finanse edebilen bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir. Varlık Fonu, bu amaçla bazen kar getireceğini düşündüğü ipotek verebileceği kuruluşları doğrudan bünyesine katmakta, bazen de kendi şirketini kendi kurmaktadır. Maden Holding, bu amaçla kurulmuş, kısa zamanda da 20 maden ruhsatını devralmıştır." şekline konuştu.

"Sondaj çalışmaları, her türlü provokasyona rağmen devam ediyor"

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine yönelik risklerin ortadan kaldırılması adına adımlar atılması gerektiğini belirterek, yapılacak düzenleme ile maden, doğal gaz ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerinin amaçlandığını söyledi.

Mavi Vatan'daki hakların korunduğunu ifade eden Özyürek, "Egemenlik haklarımızdan taviz vermeden, arama ve sondaj çalışmaları, her türlü provokasyona rağmen devam ettiğini gururla takip etmekteyiz. Bütün imkanları seferber ederek Mavi Vatan'da haklarımızı emperyal güçlere ve onların maşalarına karşı savunan hükümetimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu torba yasa tümüyle geri çekilmeli"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, bu kanun teklifinin enerji şirketlerinin ihtiyacına göre düzenlendiğini öne sürerek, Türkiye'de bütün coğrafyanın "enerji yatırımı çöplüğüne" dönüştüğünü iddia etti.

Kanun teklifinin, Alamos Gold firmasına yeni ruhsatlar alabilmenin olanaklarını sunduğunu savunan Çepni, kanun teklifinin "Alamos Gold-Uyar Holding yasası" olduğunu ileri sürdü.

Çepni, bu torba yasanın tümüyle geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

"Tasarruf yapsanız biz bu krizi aşarız"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kanun teklifinin vahşi madenciliğin önünü açtığını iddia ederek, "Bu yasada rant var ama halk yok." dedi.

İktidarın, ekonomik krizi çözmek için "nasıl para toparlanır" derdinde olduğunu öne süren Öztunç, "Tasarruf yapsanız biz bu krizi aşarız." dedi.

Kanun teklifinin 6'ncı maddesinin çıkarılma sebebinin maden şirketlerinin siyanür havuzlarını daha geniş ve saha dışında kurabilmeleri olduğunu belirten Öztunç, "Siyanür sever bir hükümetle karşı karşıyayız. Siyanür sever bir AKP var." şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul'un bir devlet projesi olmadığını savunan Öztunç, "Bu hangi devletin projesi, bizim devletimizin projesi değil. Meclis'te çıkmış bir yasa yok. Bütçede yok. Bu hangi devletin projesi, Katar'ın mı?" diye sordu.

"Halkı bilgilendirme toplantısı zorunlu hale getirilmelidir"

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, çevre duyarlılığının dikkate alınmadığını kaydederek, ülkenin her yerinde kontrolsüz ve güç kullanarak yatırımların yapıldığını söyledi.

Bu yöntemin acilen terk edilmesi gerektiğini ifade eden Örs, "ÇED gerekli değildir' uygulaması yürürlükten kaldırılmalı tüm projeler için ÇED ve halkı bilgilendirme toplantısı zorunlu hale getirilmelidir." önerisinde bulundu.

Ülkenin enerji-arz güvenliği sorunu olmadığını dile getiren Örs, ülkede enerji yönetimi ve israf sorunu olduğunu kaydetti.

"Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için başarıya ulaştık"

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılmasının, ülkenin bölgesel ve küresel etkinliğinin artırılmasının, tabii kaynakların daha etkin ve verimli olarak değerlendirilmesiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, "Enerjinin nihai tüketiciye sürekli, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu, kaliteli, güvenli ve en düşük maliyetlerle arzıyla enerji temininde kaynak çeşitlendirilmesi amacımızdır. Ülkemizin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunun güçlendirilmesi, maden kaynaklarımızın etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve madenciliğin verimli noktalara taşınması öncelikli hedefler arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Yerli milli imkanların seferber edilerek yeni enerji kaynaklarının ortaya çıkarıldığını anlatan Kıvırcık, "Güçlü Türkiye idealine her alanda olduğu gibi enerjide de yerli kaynaklarımızla, kendi imkan ve teknolojimizle yürüyebileceğimizin bilincindeyiz. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için başarıya ulaştık. Enerji alanında ülkemizin tarihindeki en büyük keşiflere imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Sahada atılan adımların önünü açmak, işleyişini hızlandırmak adına yapılacak olan düzenlemenin büyük katkıları olacağına inandığını ifade eden Kıvırcık, acil durum ve kriz anlarında tüketicinin doğal gaz arz sürekliliğinin sağlanabilmesiyle, doğal gaz-arz güvenliği ile sürekliliğinin devam ettirilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kıvırcık, gelecek nesillere enerjide de tam bağımsız, güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Milletvekili, Enerji, Maden, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika


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