Enerji alanında düzenlemeler içeren teklifin yasalaşması sektörü sevindirdi - Son Dakika

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda yasalaşmasının madencilik sektörünü sevindirdiğini belirtti.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, kanunun gündeme taşınmasında ATSO Üçüncü Grup Madencilik Meslek Komitesi'nin çalışmaları ve ATSO Yönetim Kurulu'nun talep ve yoğun çalışmalarının önemli katkısı olduğunu bildirdi.

TBMM'den sektörün beklediği şekilde bir kanunun çıkmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Çetin, şunları kaydetti:

"Bağlantı hattının tüketici veya üretici tarafından tesis edilmesi halinde, işletme ve bakım sorumluluğunun dağıtım şirketine devredilmesi, sonrasında tüketicilerden veya üreticilerden de bağlantı bedeli alınmaması yönündeki talebimizi 3'üncü Grup Madencilik Meslek Komitemizin önerisiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına iletmiştik. Bu talebimizi TOBB kanalıyla bir süredir takip ediyorduk. Çalışmalarımız sonuç verdi ve enerji ve madencilikte birçok yenilikle birlikte bu talebimizi de karşılayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla enerji ve madencilikte üretim çarklarının daha güçlü döneceğine inanıyorum. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun."

Yeni kararla tüketicilerden ve üreticilerden bağlantı bedeli alınmayacak

Çetin, yeni alınan kararla bağlantı hattının tüketici veya üretici tarafından tesis edilmesi halinde, bağlantı hattı işletme ve bakım sorumluluğu karşılığının dağıtım şirketine devredileceğini de ifade etti.

Bağlantı hatları hakkındaki sorunun sektör tarafından uzun süredir tartışıldığını aktaran Çetin, konuyu ilgili mercilere taşıdıklarını ve yapılan düzenleme ile sektördeki bağlantı bedeli konusundaki sorunun ortadan kalktığını kaydetti.

Kanunla maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğunun da ortadan kaldırılacağını anlatan Çetin, "Yeni düzenlemeyle, Maden Kanunu'na göre ruhsat bedelinin tamamının ocak sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme zammı uygulanacak ve bu rakam haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılacak, aksi halde ruhsat iptal edilecek." ifadelerini kullandı.