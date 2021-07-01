Enerji Bakan Dönmez: Yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) sonunda ağırlıklı ortalama fiyatımız kilovatsaat başına 21,5 kuruş oldu. Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek" dedi.

Bakan Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda düzenlenen 'YEKA GES-3 Sözleşme İmza Töreni'ne katıldı. Bakan Dönmez, bugüne kadar 2 güneş ve 2 rüzgar YEKA yarışmasını başarıyla tamamladıklarını belirterek, Türkiye'de YEKA'larla birlikte ilk defa kaynağın ve teknolojinin birbirine entegre olduğu bir süreci hayata geçirdiklerini ve bu süreçte edindikleri birikimlere göre yol haritalarını güncellediklerini söyledi.

'6 MİLYARLIK BİR YATIRIM HAYATA GEÇİRİLECEK'YEKA GES-3'ün de bu tecrübeler ışığında doğduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, "İlk iki rüzgar ve güneş YEKA'larımız büyük parçalı yarışmalardı. Bu zamana kadar enerji denilince akla hep büyük tesisler, dev yatırımlar geliyordu. Ancak lisanssız üretim ve YEKA GES-3 yarışmasıyla bu anlayışı aslında değiştirmiş olduk. Sektörde yeni yatırımcı profili ve yatırım kültürü oluşmasını sağladık. YEKA GES-3 ile birlikte önemli bir başarı daha yakaladık. Türkiye'nin farklı şehirlerinden 700'den fazla katılımcı yarışmamıza başvurdu. Bu da yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye'nin geneline yayılması konusunda önemli bir kazanım oldu bizler için. YEKA GES-3 sonunda ağırlıklı ortalama fiyatımız kilovatsaat başına 21,5 kuruş oldu. Santrallerin kurulumuyla birlikte yaklaşık 6 milyar liralık bir yatırım hayata geçirilecek. Yılda 1,7 milyar kilovatsaat elektrik üretimiyle de 600 binden fazla hanenin elektrik ihtiyacını bu kurulacak tesislerden karşılamayı hedefliyoruz" diye konuştu.'İLK DEFA 'MADE IN TÜRKİYE' ETİKETLİ İNVERTÖR KULLANILACAK'YEKA GES-3 yarışmalarının da birçok ilki de bünyesinde barındırdığını, yenilenebilir enerji sektöründe Türk Lirası bazında belirlenen tavan fiyatı üzerinden eksiltme usulüyle yapılan ilk yarışma olduğunu vurgulayan Dönmez, "Kurulacak santrallerde ilk defa 'Made In Türkiye' etiketli invertör kullanılacak. Blue wafer'ın işlenmesiyle üretilecek yerli hücreleri ihtiva eden en az yüzde 70 yerlilik oranına sahip yerli üretim fotovoltaik modüller kullanılacak. YEKA GES-3 tamam şimdi önümüzde yeni bir YEKA daha var. 1000 megavatlık 42 adet YEKA RES-3 yarışmamızı da inşallah bu yılın son çeyreğinde yapmayı hedefliyoruz. Başvuru tarihini 12 Ekim olarak belirledik. Şirketlerimize bugünü ajandalarına kaydetmelerini öneriyorum. YEKA RES-3'ü de yerli türbin kullanımı şartıyla gerçekleştirmeye hedefliyoruz. Eminim ki YEKA GES-3'e gösterilen yoğun ilgi ve alaka rüzgar YEKA'mız içinde gösterilecektir" ifadelerini kullandı.'TÜRKİYE'Yİ YENİLEBİLİR ENERJİDE ÜST SIRALARA TAŞIMIŞ OLDUK'Türkiye'de ciddi bir yenilenebilir enerji yatırım kültürü oluşmaya başladığını ve istatistiklerin bunu gösterdiğini işaret eden Bakan Dönmez, "Güneş enerjisine başlayalı 7 yıl, rüzgara başlayalı yaklaşık 20 yıl oldu ama sektörümüz öylesine dinamik ve yatırım iştahı öylesine kuvvetli ki çok kısa bir zaman diliminde Türkiye'yi yenilenebilir enerjide üst sıralara taşımış olduk. Artık sahaya inme vakti geldi. Artık Türkiye'nin güneşini enerjiye dönüştürme vakti geldi" dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Dönmez, bütün firmaları temsilen en düşük teklifi veren 3 firmaya sözleşmelerini teslim etti.