Enerji Bakanı Bayraktar'dan heyecanlandıran petrol açıklaması: Eylülde Van'da sondaj yapacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı bir programda çok önemli açıklamalarda bulundu. Petrol ve doğal gaz aramalarına değinen Bayraktar, " Türkiye'nin birkaç tane daha Gabar'a ihtiyacı var açıkçası. Eylül ayında Van'da bir sondaj yapacağız. Buralardan gelecek müjdelerle dışa bağımlılığımızı azaltma yolunda adım atacağız. En önemli kuyulardan biri Abdulhamid Han Gemisi'nin Akdeniz'deki sondajı var, Kato Dağı'ndaki sondaj var. Kato'dan yılbaşına doğru sonuç alma ihtimali var." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ENERJİDE YÜZDE 70 DIŞA BAĞIMLI"

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle devam etti: "Türkiye enerjide yüzde 70 dışa bağımlı. 50 milyon ton petrol ve petrol ürünü ithal ediyoruz. Parasal karşılığı bunun 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolar. Doğal gazda 55 milyar metreküp doğal gaz ithalatımız var. Bunun karşılığı 38,4 milyar dolar. Geçen sene çok ilginç bir yıldı. Dolayısıyla faturalar daha yüksekti. 38 milyar ton Türkiye kömür ithal etmiş. Bu dışa bağımlılığı azaltmak bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi.

"STRATEJİMİZİN SONUÇLARINI 2020'DEN BERİ GÖRMEYE BAŞLADIK"

Bundan 20 yıl önce neredeyse 0 olan rüzgar enerjisini bugün 11 bin megavatın üzerine çıkardı. Güneşte hiç kurulu gücümüz yoktu bugün 10 bin megavatın üzerinde kurulu gücümüz var. Özellikle petrol ve doğal gazda olan bağımlılığımızı azaltmak için kendi denizlerimizde kendi gemilerimizle arama yapmaya başladık. Bütün bu aramaları kendi filomuz ve gemilerimizle yapıyoruz. Özellikle Türkiye'de gidilmedik sahalarda arama ve üretim mekanlarına ulaşmaktı. Bu stratejinin sonuçlarını da 2020'den itibaren görmeye başladık.

Gabar'daki petrol üretim tesisi

"GABAR'DAKİ KEŞİF CUMHURİYET TARİNİN EN BÜYÜK KEŞFİDİR"

Bu yıl içerisinde petrolde müjdeli haberi milletimizle paylaştık. Gabar'daki keşif 100 bin varillik Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfidir. Orada üretim biraz daha hızlı ilerliyor. Bugün itibariyle 20 bin varil üretime çıkmış durumdayız. Hedefimiz 2025 yılına kadar üretimi 100 bin varile çıkarabilmek. Nasıl Sakarya'da yeni müjdelere ihtiyacımız varsa aslında Türkiye'nin birkaç tane daha Gabar'a ihtiyacı var açıkçası.

"VAN'DA SONDAJ YAPACAĞIZ"

Eylül ayında Van'da bir sondaj yapacağız. Buralardan gelecek müjdelerle dışa bağımlılığımızı azaltma yolunda adım atacağız. Dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin 3'te 2'si Türkiye'nin komşu ülkelerinde yer alıyor. Türkiye çok önemli bir coğrafyada. Bizim için önemi şu, dünyadaki petrol ve doğalgaz rezervlerinin 3'te 2'si Türkiye'nin komşu ülkelerinde yer alıyor.

"TÜRKİYE'DE ARANMADIK HİÇBİR YERİN KALMAMASI LAZIM"

Örneğin Libya'da örneğin Irak'ta farklı coğrafyalarda bizim Türkiye Petrolleri'ni BOTAŞ'ı özel sektörümüzü buralarda daha aktif kullanmaya başlamamız lazım. Oradaki keşifler elbette ülkemizin hanesine yazılacak. Petrol ve doğal gaz aramacılığı işi çok teknik ve içerisinde birçok zorluğun olduğu bir alandır. Sakarya gaz sahasında biz ilk keşfi yaptığımızda o noktadaki derinlik 2 bin 100 metre yani 2 kilometrenin üzerinde bir deniz derinliği var. Yer yer 3 bin metrelik bir sondaj yapıyorsunuz. O doğal gazı oradan çıkarıp 170 kilometre ile karaya çıkarıyorsunuz. Bu çok kolay bir hadise değil. Bizim temel hedefimiz şu. Türkiye'de aranmadık hiçbir yerin kalmaması lazım.

Alparslan Bayraktar

"ORDU VE RİZE'DE DE HEDEFLEDİĞİMİZ SAHALAR VAR"

Önce 2 boyutlu sismik yaparız. Orada göze çarpan bir şey olduğu zaman 3 boyutlu sismikle biraz daha analiz yapılır. Bu aylar alan sonrasında da analizi haftalar süren çalışmalardır. Sonrasında sondajı çok büyük maliyetler olan çalışmalara gidilir. Bu çalışmalar sonunda ekonomik değeri olan bir şey bulamayabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde sondaj yapmayı planladığımız alanlardan bir tanesi Orta ve Doğu Karadeniz. Hem Ordu'da hem Rize'de hedeflediğimiz sahalar var. Geçmişte açıkçası Karadeniz de biz kuyular kazdık. Onun dışında yeni müjde iki şekilde gelir. Bir daha önce yapılmamış bir sahada sondaj yapmanız. İki rezerv miktarının artması şeklinde olabilir.

"EN ÖNEMLİ KUYULARDAN BİRİSİ AKDENİZ SONDAJI"

Bu konuda kazdığımız en önemli kuyulardan bir tanesi Akdeniz sondajıdır. Önümüzdeki dönemde Van'da Hakkari'de kazmayı planladığımız arama sahalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın körfez ziyaretinde üç ülke vardı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde önemli anlaşmaları kaleme aldık. Stratejik ortaklık anlaşması imzaladık. Enerjide Türkiye'nin bu talebi artarken bütün dünya iklim değişikliğiyle mücadelede büyük bir arayış içerisinde. Önümüzdeki 12 yıl içerisinde Türkiye'nin her yıl 5 bin megavat yenilenebilir enerjisini sisteme katması gerekiyor. Bu anlamlardaki bu yatırım ihtiyacının hem yerli yatırımcılarla hem de dışarıdaki yatırımcılarla sağlayabiliriz. Bu anlamda Birleşik Arap Emirliklerinden çok büyük bir ilgi vardı. İnşallah önümüzdeki dönemde temel atma törenlerine ve devreye alınmasına şahit oluruz."