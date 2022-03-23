Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris'te - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris'te

23.03.2022 19:11

- Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris'tePARİS Enerji Bakanı Fatih Dömez, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Enerji Bakanları Toplantısı için Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

- Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris'te

PARİS Enerji Bakanı Fatih Dömez, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Enerji Bakanları Toplantısı için Fransa'nın başkenti Paris'e geldi.

Enerji Bakanı Fatih Dömez, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Enerji Bakanları Toplantısı için Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. İki yılda bir toplanan OECD üyesi ülkelerin Enerji Bakanları'nın 2 gün sürecek olan toplantısında, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın petrol tedariki üzerinde etkisinin ele alınacağı bildirildi.

Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris'te
Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris'te
Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris'te

YORUMLAR
500
Fransa'da Michelin Rehberi Ödül Töreni Yapıldı Fransa'da Michelin Rehberi Ödül Töreni Yapıldı Son dakika haberi | Bakan Dönmez, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı Son dakika haberi | Bakan Dönmez, Paris'te Uluslararası Enerji Ajansı Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Ekonomik Kalkınma Ve İşbirliği Örgütü, Enerji, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris'te - Son Dakika


Son Dakika
19:00 Bilgilerin sızdırıldığı iddiası Putin'i harekete geçirdi! Kızı paylaştı, savunma bakanının da başı yandı
18:14 Hem suçlu hem güçlü! İş arkadaşına cinsel içerikli mesajlar atan öğretmen, kendisini uyaran müdür yardımcısını bıçakladı
18:12 Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı
18:07 5 aydır aranan dedesinin evine gizlice girdiğini itiraf etti! Müge Anlı sinirden deliye döndü
18:04 Yaptırımlara karşı hamle! Rusya, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için aday oldu
17:54 Arkadaşlarının evinde kaldılar! Ev sahibi kocasının yanında uyuyan kadına cinsel istismarda bulundu
17:50 Bıraktığı intihar notu sonrası her yerde aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni gölde bulundu
17:46 Toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 zam talebi reddedildi! Murat Ongun karara tepki gösterdi: Amaç İBB'yi batırmak
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 19:19:10. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji Bakanı Dömez, OECD Enerji Bakanları Toplantısı için Paris'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement