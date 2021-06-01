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ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: 3 YILLIK BİR SÜRECİ NİHAYETLENDİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ - Son Dakika

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: 3 YILLIK BİR SÜRECİ NİHAYETLENDİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ

01.06.2021 16:24

Elektrik ticaretinde ileri tarihli işlemlerin yapılmasına imkan sağlayacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) açılış töreni gerçekleşti.

Elektrik ticaretinde ileri tarihli işlemlerin yapılmasına imkan sağlayacak Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) açılış töreni gerçekleşti.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) Vadeli Elektrik Piyasası açılış töreni, Sarıyer'de bulunan EPİAŞ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in yanı sıra EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, EPİAŞ Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ve çok sayıda iş insanı katıldı. Açılış konuşmalarının ardından dijital butona basılarak açılış gerçekleşti.

'EPİAŞ BÜYÜK HAMLELERLE HEM ELEKTRİK HEM DOĞAL GAZDA ÜRÜN VE SÜRELERİ ARTIRDI"

Üreticinin maliyet veya karlarını önden görmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Bakan Dönmez, 'Bizim makro bir bakış açımız var. Elektrik ve doğalgaz piyasalarında ürün miktarı ve sürelerini arttırarak, birçok üreticinin maliyet veya karlarını önden görmesini sağlamayı amaçlıyoruz. İleriye doğru elektrik ve doğalgazda fiyat eğrileri oluşturarak, piyasanın kendi finansal öngörülebilirliğini oluşturmasını sağlıyoruz. Arz güvenliği tarafında da sıkışık dönemlerin önceden piyasa tarafından öngörülebilmesinin önünü açıyoruz. Hem üretici hem tüketici tarafında araç sayısını arttırarak, risk yönetimi araçlarını genişletiyoruz" diye konuştu.

Bakan Dönmez, "EPİAŞ büyük hamlelerle hem elektrik hem doğal gazda ürün ve süreleri artırdı. Enerji piyasalarımız son 20 yılda değişim, devamlılık ve derinlik ekseninde büyük bir evrim geçirdi. Türkiye Elektrik Kurumu'nun faaliyet alanının üretim, iletim ve dağıtım şeklinde yeniden yapılandırılması, EPDK ve EPİAŞ gibi kurumlarımızın kurulmasıyla enerji sektörümüz yeni dinamikler üzerinde yükselmeye başladı. Kamunun enerji sektöründeki hakimiyetinin azalmasıyla enerji piyasalarımızda değişimin temelleri atıldı. Siyasi istikrar ve güçlü ekonomi, enerji sektöründeki yatırımların devamlılığı adına büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Öngörülebilirlik sayesinde yatırımcılar uzun vadeye yayılan yatırım kararları almaya ve uygulamaya başladı. Son olarak elektrik sektörünün büyümesi ve bugünlere gelmesindeki bir diğer önemli faktör de derinlik. EPİAŞ'ın kurulmasıyla birlikte bütünleşmiş, rekabetçi, serbest, sürdürülebilir, güvenilir ve şeffaf bir enerji piyasasının oluşturulması yönünde önemli bir adım attık" ifadelerini kullandı.

'İSTİKRARLI VE REKABETÇİ BİR ORTAMDA ELEKTRİĞİN ALIM VE SATIMINA İMKAN SAĞLIYORUZ"

Piyasanın şeffaflığını arttıracaklarını belirten Bakan Dönmez, 'Bugün artık elektrik piyasası denilince herkesin kendi alım, satım ve riskini yönettiği, dolayısıyla tüm kar ve zararın kamuya açıldığı bir pazar yeri anlıyoruz. Bu pazar yerinde de her türlü ürün olacak, bugün de bu ürünlerden bir tanesini daha sizlerle hayata geçiriyoruz. Böylece piyasanın şeffaflığını daha da artırarak, katılımcıları fiyat riskinden koruyacağız. Geleceğe yönelik fiyat beklentilerini gören katılımcılar kendilerini konumlandırabilecek. İşleme açılacak kontratların standart olmasından dolayı piyasa katılımcılarına pozisyon netleştirme kolaylığı ve teminat hesaplamalarında verimlilik sağlayacağız" diye konuştu.

"MEGAVATSAAT BAŞI 405 LİRADAN 1 LOT OLARAK GERÇEKLEŞTİ"

Başvuruların geçtiğimiz Mayıs ayında alındığını söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Vadeli Elektrik Piyasası ile ilgili ilk adım 2018 yılında atıldı. VEP'in sanal uygulaması 15 Aralık 2020'de başlamıştı. Ancak teminat, temerrüt ve uzlaştırma modüllerinin Covid-19'dan kaynaklanan olağanüstü şartlar nedeniyle bir kez daha gözden geçirilmesine ihtiyaç duyuldu. Geçtiğimiz Mayıs ayında piyasa katılımcılarının başvuruları alındı. ve bugün 3 yıllık bir süreci nihayetlendirmenin sevincini yaşıyoruz" diye konuştu. Dönmez, daha sonra piyasada gerçekleşen ilk işleme ilişkin, "VEP'te ilk eşleşmemiz, 1 Haziran 2021 saat 13.00.12'de, Ekim 2021 baz kontratı için megavatsaat başı 405 liradan 1 lot olarak gerçekleşti." bilgisini paylaştı

ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: 3 YILLIK BİR SÜRECİ NİHAYETLENDİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ
ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: 3 YILLIK BİR SÜRECİ NİHAYETLENDİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ
ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: 3 YILLIK BİR SÜRECİ NİHAYETLENDİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ
ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: 3 YILLIK BİR SÜRECİ NİHAYETLENDİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ

Enerji Piyasaları İşletme AŞ, Fatih Dönmez, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ENERJİ BAKANI DÖNMEZ: 3 YILLIK BİR SÜRECİ NİHAYETLENDİRMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ - Son Dakika


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