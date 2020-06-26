Enerji Bakanı Dönmez: "Akkuyu'da ikinci ünitenin temeli atıldı"

MERSİN (İHA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu. Hedeflerinin, birinci üniteyi 2023'te Cumhuriyetin 100. yılında devreye almak olduğunu belirten Dönmez, "Ayrıca 2. ünitenin de temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez inşallah bir yıl içerisinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinde incelemelerde bulundu. Akkuyu inşaat sahasına helikopterle gelen Bakan Dönmez, nükleer santral çalışmalarını önce havadan inceledi. Daha sonra sahaya iniş yapan Bakan Dönmez'e, Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Nükleer Denetleme Kurulu Başkanı Zafer Demircan ve Nükleer Enerji ve Uluslararası Proje Uygulama Genel Müdürü İbrahim Halil Dere de eşlik etti. Bakan Dönmez, Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile birlikte inşaat sahasını gezerek, yetkililerden bilgi aldı.



"Türkiye'deki nükleer güç santrali, şu anda dünyadaki en güçlü, güvenlik tarafı en kuvvetli nükleer güç projelerinden birisidir"



Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Dönmez, 2018 Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyon Başkanı Vladimir Putin'in katılımlarıyla Türkiye'nin 50 yıllık hayallerini gerçekleştirmek için nükleer santral güç projesinin temelinin atıldığını anımsattı. İnşaatta bu yıl 2'nci yıla girildiğini belirten Dönmez, "Bizzat gelerek sahadaki gelişmeleri yerinde incelemek istedik. Zaman zaman buraya gelerek sürekli inceleme yapıyoruz. Bugün önemli aşamalardan bir tanesini daha birlikte görme imkanı bulduk. Büyük bir vinç yardımıyla ekstra güvenlik kabini olarak adlandırdığımız kabinin zarfını yerleştirme işlemi başlayacak. Yaklaşık 300 tonluk son derece kritik bir malzeme. Başından beri söylüyoruz; Türkiye'de yapılan bu nükleer güç santrali, şu anda dünyadaki en güçlü, güvenlik tarafı en kuvvetli nükleer güç projelerinden birisidir" diye konuştu.



"İkinci ünitenin temeli atıldı"



Santralin inşaat sürecine ilişkin de bilgi veren Dönmez, ikinci ünitenin temelinin atıldığını da ilk kez Mersin'de açıkladı. Dönmez, "İnşallah hedefimiz birinci üniteyi 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak. Ayrıca ikinci ünitenin de temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez inşallah 1 yıl içerisinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz. Şu anda sahada yaklaşık 6 bin 700 kişi çalışıyor. Bunların yüzde 90'ı Türk vatandaşı, Türk mühendisi ama bazı uzmanlık gerektiren kritik işleri yapan uzmanlar Rusya'dan ve dünyanın muhtelif yerlerinden burada bulunuyorlar. 4 ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada yaklaşık 15-16 bin civarında insanımız çalışıyor olacak. İşletme döneminde ise yaklaşık 3 bin kişiyle işletiyor olacağız" ifadelerini kullandı.



Nükleer Düzenleme Kurumu ile diğer bağımsız denetim kurumlarının anbean gerek proje safhasında gerek malzemelerin imalatı aşamasında gerekse sahadaki inşaat faaliyetleri aşamasında sürekli denetim ve kontrol yaptıkları bilgisini veren Bakan Dönmez, Rusya'ya eğitim için 4-5 yıl önce gönderdikleri öğrencilerden 143'ünün mezun olup, diplomalarını aldıklarını ve şu anda Akkuyu NGS sahasında çalışmaya başladıklarını söyledi. Dönmez, "102 öğrencimizin de önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde mezun olup bu ekibe dahil olmasını bekliyoruz. Öte yandan, 22 öğrencimiz yüksek lisans için Rusya'da eğitimlerine devam ediyor. Bu sene de yine 25 öğrencimizi de yüksek lisans almak üzere Rusya'ya göndermeyi planlıyoruz. Bunları, yüksek düzeyli personelimizin niteliğini artırmak için. Ama burada sadece mühendis çalışmayacak, ara teknik eleman dediğimiz teknisyen ve teknikerler de çalışacak. O elemanlarımızın buradaki meslek liselerinde eğitim almaları için uzun bir süredir yürüttüğümüz bir hazırlığımız vardı; sonunda Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol yaptık, özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere, buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz. Bu eğitimi alan genç kardeşlerimiz, mezun olduklarında memleketlerinde bu büyük projede çalışma imkanına kavuşmuş olacak" şeklinde konuştu.



Bakan Dönmez, inşaat aşamasında yerli malının kullanılması konusunda da proje firmasıyla bir mutabakatları olduğunu belirterek, malzemelerin mümkün mertebe Türkiye'den temin edilmesi için anlaşma yaptıklarını dile getirdi.



Bakan Dönmez, daha sonra Akkuyu Nükleer A.Ş. yetkililerinden inşaat çalışmalarına ilişkin basına kapalı bir brifing aldı. - MERSİN