Enerji Bakanı Dönmez: Bugün İtibariyle Elektriği Kesik Abone Sayısı 278 Bindir - Son Dakika
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Enerji Bakanı Dönmez: Bugün İtibariyle Elektriği Kesik Abone Sayısı 278 Bindir

22.04.2022 15:57
Enerji Bakanı Dönmez: Bugün İtibariyle Elektriği Kesik Abone Sayısı 278 Bindir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yılbaşında elektriğe yapılan yüksek zammın geri alınması için şubat ayında bireysel olarak ev elektrik faturasını ödememe eylemine başladı. Eylemini 9 Şubat'ta açıklayan Kılıçdaroğlu'nun evindeki elektrik dün EnerjiSA ekipleri tarafından kesildi.

KILIÇDAROĞLU: 2021 YILINDA 3,5 ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ

Kılıçdaroğlu, Enerji Bakanlığı'nın bu yılki güncel verileri açıklamadığını, ancak 2021 yılında toplam 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriğinin kesildiğini, buna dikkat çekmek istediğini söyledi.

ENERJİ BAKANI: BUGÜN İTİBARİYLE ELEKTRİĞİ KESİK ABONE SAYISI 278 BİN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise bugün Twitter hesabından bir paylaşım yaparak, 2021 yılı boyunca elektriği kesilenlere değinmeksizin "bugün itibariyle" 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu bildirdi. Dönmez, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır. Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0,6'dır" dedi.

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Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: 'Elektriği kesik abone sayısı 278 bin' Dönmez, Kılıçdaroğlu'nu yalanladı: 'Elektriği kesik abone sayısı 278 bin' Bakan Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi Bakan Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu bildirdi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Fatih Dönmez, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Enerji Bakanı Dönmez: Bugün İtibariyle Elektriği Kesik Abone Sayısı 278 Bindir - Son Dakika


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