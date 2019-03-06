Son Dakika Haberleri: Enerji Bakanı Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Ümitli Olduğumuzu Söyleyebiliriz"

Enerji Bakanı Dönmez: "Doğu Akdeniz'de Ümitli Olduğumuzu Söyleyebiliriz"

29 dakika önce

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “özellikle Doğu Akdeniz’de keşiflere baktığımızda ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadığını bildirdi. Geçen yıl Türkiye Petrolleri tarafından 70 civarında sondaj yapıldığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu: “Petrol ve doğal gaz üretimi […]The post Enerji Bakanı Dönmez: “Doğu Akdeniz’de ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Enerji Bakanı Dönmez:
Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "özellikle Doğu Akdeniz'de keşiflere baktığımızda ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadığını bildirdi.

Geçen yıl Türkiye Petrolleri tarafından 70 civarında sondaj yapıldığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu: "Petrol ve doğal gaz üretimi için bu yıl 140 sondaj yapacağız. Bunların 6-7 tanesi denizde olacak. Denizdeki sondajlar daha zor, daha meşakkatli ve maliyetli. Ama özellikle Doğu Akdeniz'de keşiflere baktığımızda ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah en kısa süre içerisinde eğer orada bir kaynağa rastlarsak bu müjdeli haberleri sizlerle paylaşacağız. Aramaya devam edeceğiz. Biz hep şunu dedik, varsa bulacağız. Milletimiz de bugüne kadar hep bizim arkamızda oldu, inşallah maddi ve manevi destekleriyle bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:10 

Türkiye, Doğu Akdeniz, Sektörel
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