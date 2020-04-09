Enerji Bakanı Dönmez: Fatih'in yeni durağı Karadeniz olacak - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , "Fatih Sondaj Gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", İstanbul'a geldi. Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Akdeniz'den hareket eden gemi Yenikapı açıklarına demirledi.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Sondaj Gemimiz Boğaz geçiş hazırlığı için Haydarpaşa Limanı'na yanaşacak. Teknik hazırlıkların ardından yeni durağı Karadeniz olacak. Gemi personelimizin sağlığı için bütün Kovid-19 tedbirlerimizi aldık. Tüm mürettebatımıza başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

HAZIRLIKLAR 1 AY SÜRECEK

Geminin bir kaç gün içinde Haydarpaşa Limanı'na yanaşacağı, uzman ekip tarafından yaklaşık 1 ay sürecek teknik hazırlıkların ardından İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilecek hale geleceği öğrenildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)'nın Akdeniz ve Karadeniz'de sondaj yapmak için kullandığı Fatih, 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığında.

- İstanbul