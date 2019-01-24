Enerji Bakanı Dönmez Jeotermal Kaynak Açılış Törenine Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünce Elazığ
ili merkez ilçesine bağlı Cip köyünde jeotermal kaynağın bulunması üzerine düzenlenen törene katıldı.
Tören de bir konuşma yapan Dönmez, şunları söyledi: "Biz de üzerimize düşeni yaparak, bu cevherleri işleyip milletimizin hizmetine sunma yolunda çalışıyoruz. MTA da Elazığ'da yoğun bir faaliyet içerisinde. 28 ruhsat alanında arama ve araştırma faaliyetine aralıksız devam ediyor. Şimdiye kadar şehirde 50 bin metre sondajı tamamlamış durumdayız. Sadece bu çalışmalar için Elazığ'da yaklaşık 20 milyon liralık yatırım yapıldı" dedi.
Elazığ ili Cip köyünde yapılan Yaklaşık 2 bin 300 metrelik sondaj sonunda ulaşılan, 60 derece sıcaklıkta ve saniyede 90 litre akış hızıyla yüksek mineral içeriğine sahip jeotermal kaynağın, sera, konut ısıtmasında ve termal turizmde kullanılacağını söyleyen Dönmez, konuşmasına devam etti: "Jeotermal kaynaklar, bulunduğu şehre yeni bir ekonomik kimlik kazandıran sektörlerin başında geliyor. Ege
ve İç Anadolu
'daki şehirlerimiz bunun en güzel örneklerini içeriyor. İnşallah yakın zamanda tarımda, hayvancılık ve turizmde fark yaratan bir Elazığ'ı hep birlikte görmüş olacağız. Elazığ önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Buradan çıkan jeotermal kaynak yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli termal tesis kurulmasına ya da çevredeki bin konutu ısıtmaya elverişli durumda. Ayrıca 37 bin metrekarelik sera alanını da ısıtma kapasitesine sahip durumda."
Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gemilerimiz ve platformlarımızla Akdeniz
'de bayrağımızı dalgalandırarak tüm milletimizi gururlandırıyoruz. Sadece denizlerde değil karalarımızda da arama ve sondaj faaliyetlerimiz devam ediyor. 35 yıldır aranmayan Hakkari
'de, Çukurca
'da ilk kazmayı vurarak petrol sondajı için çalışmalarımızı başlattık. Yenilenebilir enerjide son 16 yılda kurulu gücümüzü yüzde 245 artırdık. Güneşte, rüzgarda, hidroelektrikte, biyogazda, jeotermalde kapasite artış rekorları kırdık. 2008 yılında Türkiye
'de sadece 30 megavat olan jeotermal kurulu gücümüzü 43 kat artırarak 2018 sonunda bin 283 megavata çıkardık. Jeotermal kurulu gücünde dünyada dördüncü, Avrupa
'da birinci sıraya yükseldik." diye konuştu.
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