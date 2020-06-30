Enerji Bakanı Dönmez, Peter Szijjarto ile görüştü - Son Dakika

Enerji Bakanı Dönmez, Peter Szijjarto ile görüştü

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun araçla gelişi Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Peter Szijjarto'yu karşılaması Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez,...

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun araçla gelişi

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Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Peter Szijjarto'yu karşılaması

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Ruhsar Pekcan, Fatih Dönmez, Macaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enerji Bakanı Dönmez, Peter Szijjarto ile görüştü - Son Dakika

Son Dakika

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ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
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Borsa İstanbul, salgın karamsarlığına rağmen 11 yılın en iyi performansına imza attı
17:11
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
17:04
Altının kilogramı 390 bin liraya geriledi
17:01
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
16:56
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
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16:34
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16:26
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16:07
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