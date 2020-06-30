Enerji Bakanı Dönmez, Peter Szijjarto ile görüştü - Son Dakika

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun araçla gelişi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Peter Szijjarto'yu karşılaması

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun görüşmesinden detaylar ANKARA - Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.