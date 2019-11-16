Enerji Bakanı Dönmez Türk Akım alım terminalini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı Projesi alım terminalini ziyaret ederek yetkililerinden bilgi aldı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, BOTAŞ ve TAGTAŞ yetkililerinden oluşan heyet, Türk Akım deniz hattının kıyıya çıktığı Kıyıköy'de yer alan alım terminaline yaptıkları ziyarette, inşaattan sorumlu müdür Erol Yazıcı'dan brifing alarak tesisi inceledi. Bakan Dönmez, projenin önemine değinerek Türkiye ve Rusya Devlet Başkanlarının projenin yıl sonuna dek bitmesi konusundaki mutabakatını anımsattı.



Türk Akım, Rusya'nın Anapa kentinden başlayıp Karadeniz boyunca ilerleyerek Türkiye'de Kırklareli'ne bağlı Kıyıköy beldesinde karaya çıkıyor. Karadaki boru hatlarından Türkiye'nin dağıtım ağına bağlanarak Türkiye piyasasına hizmet verecek olan ilk hattı BOTAŞ inşa ediyor. Avrupa piyasalarına dogalgaz sağlayacak ikinci hattının yapımını ise BOTAŞ ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan Türk Akım Gaz Taşıma A.Ş. (TAGTAŞ) üstlendi. Herbir hattın kapasitesi yıllık 15,75 milyar metreküp olacak. Türk Akım Projesi, 2019 sonunda faaliyete geçecek. - ANKARA