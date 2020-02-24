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Enerji Bakanı Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini alıyoruz
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim"
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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:27
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