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Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk...
6 saat önce
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:37 Kaynak: İHA
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: "Libya anlaşmasının AB tescil aşaması sonrası 2020 yılının ilk aylarında yeni alanlarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına başlayacağız." - ANKARA
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