Son Dakika › Güncel › Enerji bakanı fatih dönmez,türkiye kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin konuştu. - Son Dakika
Enerji bakanı fatih dönmez,türkiye kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin konuştu.
6 saat önce
Enerji Bakanı Fatih Dönmez,Türkiye Kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin konuştu. Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:30 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yalanladığı HDP'li Garo Paylan özür diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Tarımda dışa bağımlılık, Türkiye'nin göze alamayacağı bir risk Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız Son dakika: Erdoğan'ın talimatıyla Dipsiz Göl için 4 maddelik eylem planı hazırlandı