Son Dakika Haberleri: Enerji bakanı fatih dönmez,türkiye kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin konuştu.
Son Dakika Güncel Enerji bakanı fatih dönmez,türkiye kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin konuştu. - Son Dakika

Enerji bakanı fatih dönmez,türkiye kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin konuştu.

6 saat önce

Enerji Bakanı Fatih Dönmez,Türkiye Kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin konuştu.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin konuştu

Enerji bakanı fatih dönmez,türkiye kıbrıs arasında doğalgaz boru hattı kurulmasına ilişkin konuştu.

Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:30 Kaynak: DHA
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