Enerji Bakanı'ndan Zeytinlik Yönetmeliği Yanıtı: "Değişiklikle Enerji Alanında Dışa Bağımlılığımızın Azaltılması Amaçlanmıştır" - Son Dakika
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Enerji Bakanı'ndan Zeytinlik Yönetmeliği Yanıtı: "Değişiklikle Enerji Alanında Dışa Bağımlılığımızın Azaltılması Amaçlanmıştır"

18.05.2022 18:05
Enerji Bakanı'ndan Zeytinlik Yönetmeliği Yanıtı: "Değişiklikle Enerji Alanında Dışa Bağımlılığımızın Azaltılması Amaçlanmıştır"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılması ile ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin önergesini yanıtladı. Dönmez, “Yapılan yönetmelik değişikliği ile ülkemiz genelinde artan enerji ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması ve enerji alanında dışa bağımlılığımızın azaltılması amaçlanmıştır” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılması ile ilgili yönetmelik değişikliğine ilişkin önergesini yanıtladı. Dönmez, "Yapılan yönetmelik değişikliği ile ülkemiz genelinde artan enerji ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması ve enerji alanında dışa bağımlılığımızın azaltılması amaçlanmıştır" dedi.

Enerji Bakanı Dönmez, Türkkan'ın zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılması ile ilgili önergesini yanıtladı. Dönmez, "Yapılan yönetmelik değişikliği ile ülkemiz genelinde artan enerji ihtiyacımızın milli kaynaklardan karşılanması ve enerji alanında dışa bağımlılığımızın azaltılması amaçlanmıştır. Bahse konu düzenleme hakkında halihazırda devam eden davalar nedeniyle düzenlemenin hukuksal değerlendirilmesi yargı makamlarınca yapılacaktır" dedi.

Bakan Dönmez, maden işletme ruhsatı talep eden firmalarca hazırlanmış olan projelerin, 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında, teknik ve mali yönden incelendiğini ve uygun bulunanlara işletme ruhsatı verildiğini ifade etti.

Dönmez, söz konusu izinlerin alınması sürecinde de yapılacak olan madencilik faaliyetinin çevreye olan etkilerinin ilgili kurumlarca değerlendirildiğini, bu izinlerini tamamlayamayan hiçbir ocağın açılmasına Bakanlığın izin vermediğini belirtti.

TÜRKKAN, DANIŞTAY'IN 10 YIL ÖNCEKİ İPTAL KARARINI HATIRLATMIŞTI

İYİ Partili Türkkan Bakan Dönmez'e şu soruları yöneltmişti:

"Böyle bir yönetmelik değişikliği neden yapılmıştır, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur, bunun gerekçeleri nelerdir? Söz konusu değişikliğe benzer bir durum 10 yıl önce de yaşanmış, sonrasında Yönetmelik Danıştay kararı ile iptal olmuştur. Geçmişte böyle bir örnek varken şimdi hangi hukuki duruma dayanarak böyle bir karar alınmıştır, bu konuda Bakanlık olarak görüşünüz nedir? Bu yönetmelik yayınlandığı günden itibaren kimler başvuruda bulunmuştur, ruhsat başvurusu yapan firmalar hangileridir? 1 Mart 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelik, 3573 Sayılı Kanun'un 4086 sayılı Kanun ile değişik 20'nci maddesine ve 17.maddesinin 1.fıkrasına ters düşmektedir. Kanun Anayasa'ya, Yönetmelik Kanun'a aykırı olamaz.  Bu konuda Bakanlık ne düşünmektedir, bu, hukuka aykırılık teşkil eden bir durum değil midir? Madencilik faaliyetine açılacak alanlar ile ilgili STK görüşleri ve ÇED Raporları dikkate alınacak mıdır? Bu yönetmeliğin iptal edilmesi düşünülmekte midir?"

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Kaynak: ANKA

Lütfü Türkkan, Fatih Dönmez, Madencilik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji Bakanı'ndan Zeytinlik Yönetmeliği Yanıtı: 'Değişiklikle Enerji Alanında Dışa Bağımlılığımızın Azaltılması Amaçlanmıştır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji Bakanı'ndan Zeytinlik Yönetmeliği Yanıtı: "Değişiklikle Enerji Alanında Dışa Bağımlılığımızın Azaltılması Amaçlanmıştır" - Son Dakika
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