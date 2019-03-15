Enerji Bakanlığı'ndan Dr. Selda Günsel'e "İş Dünyası" Ödülü

Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül programı kapsamında "İş Dünyası" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Shell Küresel Ar-Ge ve Ticari Teknolojiler Başkan Yardımcısı Dr. Selda Günsel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül programı kapsamında "İş Dünyası" kategorisinde ödüle layık görüldü. Dr. Selda Günsel ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın elinden aldı.



"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül programı, kadınların enerji ve maden sektörlerine olan katkısını artırmayı, bu alanlarda başarılara imza atan kadın profesyonellere dikkat çekerek, toplumsal farkındalık uyandırmayı hedefleniyor. Dr. Selda Günsel, enerji verimliliği, yenilikçi ve sürdürülebilir yakıtlar, madeni yağlar ve kimya teknolojileri alanında yaptığı çalışmalar nedeniyle ödüle layık görüldü.



Dr. Selda Günsel, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:



"Enerji tarihin ilk çağlarından günümüze kadar medeniyetlerin ilerlemesine, yaşam kalitemizin artmasına, bilim ve teknolojinin ilerlemesine yol açan çok önemli bir kaynak.



"Ben de iş hayatım boyunca enerji sektöründe hizmet verebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.



"Ayrıca çalışma ortamında fırsat eşitliğine, kadının gücüne ve enerjisine inanan bir şirkette çalışmaktan da çok mutluyum.



"Bu konuya ülkeler açısından baktığımızda, kadınları iş hayatına dahil eden ülkelerin, daha istikrarlı ve daha dengeli bir büyüme içinde olduklarını görüyoruz.



"Ülkemizde de enerjinin bütün alanlarında kadınların çok etkin bir rol aldığını görmek benim için çok sevindirici.



"'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödül programı ise ülkemizde kadınlara ve bu alana olan inancımızı pekiştiriyor.



"Bu özel gecede, bu özel ödülü almak benim için hem de çok gurur verici. Beni bu özel ödüle layık gören değerli jüriye, beni her zaman destekleyen şirketim Shell'e, aileme ve bana enerji veren kızlarıma teşekkür ediyorum." (Fotoğraflı) - İstanbul

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