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Enerji Bakanlığı, sokak lambaları kararından döndü! 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulaması bitti - Son Dakika

Enerji Bakanlığı, sokak lambaları kararından döndü! 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulaması bitti

01.12.2021 11:59

FOV TV ekranlarında program sunan İsmail Küçükkaya, yayın sırasında Enerji Bakanlığı tarafından arandıklarını açıkladı. Buna göre sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulamasının sona erdiğini duyurdu.

Sokak lambalarının tasarruf amaçlı olarak 15 dakika geç devreye alınıp 30 dakika erken söndürülmesi kararı, yaz saati uygulamasının da sürdürülmesi nedeniyle tepki çekmişti.

VATANDAŞ TEPKİLİYDİ

Vatandaşların birçoğu karanlık nedeniyle güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtip, tepkilerini de sosyal medya hesapları üzerinden göstermişti.

"BAKANLIK, UYGULAMADAN VAZGEÇTİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla sokak lambalarının normal periyodundan 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulaması son buldu. Bakanlık'tan alınan yeni kararla, söz konusu uygulamanın sona ereceği açıklandı. FOX TV'de program yapan gazeteci İsmail Küçükkaya bu karardan vazgeçildiğini canlı yayında şöyle duyurdu:

"Enerji Bakanlığı yayınımız sırasında Ankara büromuzu aramış. Sokak lambalarıyla ilgili düşünülen uygulamadan vazgeçildi demişler. Biz de Enerji Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

Enerji Bakanlığı, sokak lambaları kararından döndü! 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulaması bitti

İsmail Küçükkaya, Enerji Bakanlığı, Enerji, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji Bakanlığı, sokak lambaları kararından döndü! 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulaması bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji Bakanlığı, sokak lambaları kararından döndü! 15 dakika geç yanıp 30 dakika erken söndürülmesi uygulaması bitti - Son Dakika
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