Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret - Son Dakika

Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret

6 saat önce

Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.

Enerji-Bir-Sen'den GMİS'e ziyaret, System.String[]

Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etti.


GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu'ya makamında nezaket ziyaretinde bulunan Güngör'ün ziyaretinde GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Enerji Bir-Sen Zonguldak Şube Sekreteri Nail Altuntaş da hazır bulundu.


Ziyarette, ayrıca Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)'nda çalışan maden işçileri ve memurları yakından ilgilendiren 2020 yılı ve sonrasını kapsayacak Banka Promosyonları konusunda görüş alış verişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

İsa Mutlu, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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