Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul'dan enflasyon açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin vatandaşın gerçekleriyle örtüşmemesi vatandaşın son yıllarda kurumun açıklamış olduğu verilere olan güvenini yitirmesine neden olmaktadır." ifadelerini kullandı.

Tonbul, yaptığı yazılı açıklamasda, Gelir İdaresi Başkanlığının önceki yıllarda TÜİK ile düzenli veri paylaşmadığı yönünde iddiaların olduğunu belirtti.

Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranlarının TÜİK'in hazırladığı istatistiksel veriler doğrultusunda şekillendiğine dikkati çeken Tonbul, şunları kaydetti:

"TÜİK'in, bazı veriler olmadan ne şekilde enflasyon hesaplaması yaptığını kamuoyuna açıklaması, kurumun kamu nezdinde güvenirliliğini koruması adına elzemdir. Nitekim paylaşılması gereken verilerin 5 yıllık süre içerisinde paylaşılmamış olmasının gerekçesi her ne olursa olsun bu olayın faturası dönüp dolaşıp vatandaşa çıkmaktadır."

Kamuoyundaki, "vatandaşın çarşıda pazarda yüzleştiği enflasyonla açıklanan enflasyon örtüşmüyor" söylemlerine de dikkati çeken Tonbul, şu değerlendirmede bulundu:

"TÜİK verilerinin vatandaşın gerçekleriyle örtüşmemesi vatandaşın son yıllarda kurumun açıklamış olduğu verilere olan güvenini yitirmesine neden olmaktadır. TÜİK'in 2011-2016 yıllarında GİB'den alamadığı eksik veriler öncelikli olarak; var ise başka eksik bilgilerin de ortaya çıkarılmasını ve bu durumdan kaynaklı yapılan hatalı hesaplamaları da kapsayacak şekilde oluşan mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı olarak talepte bulunduk."