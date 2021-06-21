KIRIKKALE - Enerji Bir-Sen Kırıkkale Şubesi'nden MKEK'in statüsünün değiştirilmesine yönelik düzenlemeye tepki - Son Dakika

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Enerji Bir-Sen Kırıkkale Şubesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) yapı ve statüsünün değiştirilmesi amacıyla hazırlanan kanun teklifini protesto etti.

Enerji Bir-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Mikail Başer, MKEK lojmanları önünde yaptığı basın açıklamasında, MKEK'in yapı ve statü değişikliğine ilişkin kanun teklifinin 16 Haziran Çarşamba günü TBMM'ye sunulduğunu anımsattı.

Taslağa göre MKEK'in anonim şirketine dönüştürüleceğine dikkati çeken Başer, "Değişiklikle, özel hukuk hükümlerine geçirilmesi planlanıp, mevcut statü tamamen kaldırılarak ilerde özelleştirmeye zemin hazırlanmakta ve çalışanlar belirsizliğe ve güvencesizliğe itilmektedir." dedi.

Başer, savunma sanayisinin en önemli ve en eski kurumu MKEK'te yapılmak istenen düzenlemenin, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacağını ve 3-5 yıl sonra mevcut sisteme geri dönüleceğini savundu.

Kurumsal hafızanın yok olmasının hedeflenen stratejik amaçlara ulaşmayı sekteye uğratacağını veya imkansız hale gelmesine neden olacağını ileri süren Başer, "MKEK'in yüzyılı aşkın sürede oluşan bilgi, birikim ve kurum kültürünün yok olmasına, ne bu kurum için ter dökenlerin ne bizim ne de milletimizin gönlü razı değildir." diye konuştu.

Açıklamaya, sendika üyeleri ile bazı MKEK personeli de katıldı.