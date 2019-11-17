Enerji borçları tarımsal destekleme ödemelerinden mahsup ediliyor

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle Elektrik), tarımsal sulama abonelerinin borcunun tarımsal destekleme ödemelerinden mahsup edildiğini bildirdi.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, her elektrik abonesi gibi tarımsal sulama abonelerinin de tükettikleri elektrik borcunu yasal süreleri içerisinde ödemeleri gerektiği hatırlatıldı.

Türkiye genelinde elektriğe dayalı tarımsal sulamanın yaklaşık yarısının Dicle Elektrik bölgesinde yapıldığı ve bu konuda önemli sorunlar yaşandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dicle Elektrik, tarımsal sulama abonelerinin sıkıntı yaşamamaları için birikmiş olan elektrik borçlarını ödemeleri konusunda zaman zaman çağrılar yapmakta ve borçlu çiftçilere tebligat göndermektedir. Buna rağmen borcunu ödemeyen çiftçiler yönelik Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün resmi gazetede yayınlanan 'Tarımsal sulamaya ilişkin vadesi geldiği halde ödenmeyen işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile elektrik enerjisi borcu bulunan çiftçilerin borçlarının tarımsal destekleme ödemelerinden mahsuben alınmasına ilişkin tebliği' uygulanmaktadır."

Açıklamada, tebliğ kapsamında devlet tarafından sağlanan tarımsa desteklemeler, doğrudan gelir desteği, fark ödemesi, telafi edici ödemeler ve kırsal kalkınma destekleri gibi programlardan yararlanmaya hak kazanan ve vadesi geldiği halde ödenmeyen borcu bulunan çiftçilerin borç tutarının ilgili banka tarafından destekleme ödemelerinden mahsup edilerek alacaklı olan kurum, kuruluş veya şirkete aktarılması ile kalan kısmın çiftçiye ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirtildiği bilgisi aktarıldı.

150 abone borçlu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün ilgili tebliği uyarınca Dicle EDAŞ tarafından sadece Diyarbakır'da borcunu ödemeyen 150 tarımsal sulama abonesinin belirli zamanlarda ilgili bankaya iletildiği ifade edilen açıklamada, yapılan tarımsal desteklemelerden hangilerinden kesinti yapılıp yapılmayacağı konusunda enerji şirketinin herhangi bir tasarrufu bulunmadığına yer verildi.