Enerji borsasının yeni enstrümanı "yeşil elektrik" olacak - Son Dakika

Enerji borsasının yeni enstrümanı "yeşil elektrik" olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını gerçekleştirmesinde yenilenebilir kaynakların kritik önemde olduğunu belirterek, "Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği kullanmak isteyen tüketiciler için fırsatlar olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını gerçekleştirmesinde yenilenebilir kaynakların kritik önemde olduğunu belirterek, "Yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği kullanmak isteyen tüketiciler için fırsatlar olacak. Bu konuda yeni bir vizyon açacağız ve enerji borsamızın yeni enstrümanı yeşil kaynaklardan üretilen elektrik olacak." dedi.

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Yılmaz, Cihannüma Derneği tarafından düzenlenen "Enerjinin Ekopolitiği ve Türkiye Enerji Piyasalarının Gelecek Vizyonu" konulu online panelde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının doğayla barışık olmanın gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu ve bu süreçten bir ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda hidrokarbon kaynaklar yerine yenilenebilir enerjiye yönelinmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, karbondioksit salınımlarının son 10 yılda yıllık bazda yüzde 1 arttığını anımsattı.

Yılmaz, bu oranın iklim değişikliği açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Salgın döneminde atmosferdeki ozon delikleri kendini tamir etti. Bu aslında doğanın içerisinde hayatımızı dengeli bir şekilde kurabileceğimizi gösteriyor." diye konuştu.

Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının sağlanabilmesi için yenilenebilir enerjinin kritik bir önemi olduğunu anlatan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çevre sorunları yaşamayan ve enerjide bağımsızlığını sağlamış bir Türkiye, yenilenebilir kaynaklardan azami şekilde yararlanmakla mümkün. Türkiye son 20 yılda kendi kaynaklarından yararlanma noktasında çok yol katetti, yenilenebilir enerji kurulu gücünü büyük ölçüde artırdı. Nisan ayında üretilen elektriğin yüzde 66'sı yenilenebilir kaynaklardan sağlandı ve son 20 yılın rekoru kırıldı. Türkiye'nin emre amade kapasitesinin yenilenebilir enerjiden sağlanması için atacağımız adımlar bitmeyecek. Bu adımlar sadece elektrik üretimini değil, teknoloji yatırımlar, ekipman üretimi ve Ar-Ge faaliyetleri gibi birçok alanı kapsıyor."

"Yabancı şirketlerin daha fazla yatırım yapmasını amaçlıyoruz"

Yılmaz, söz konusu adımlarla yeni iş imkanlarının da doğacağını belirterek, "Ayrıca, yenilenebilir enerjiden üretilen elektriği kullanmak isteyen tüketiciler için fırsatlar olacak. Bu konuda yeni bir vizyon açacağız ve enerji borsamızın yeni enstrümanı yeşil kaynaklardan üretilen elektrik olacak. Bu konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her vatandaşın kendi tükettiği elektriği üretebileceği bir piyasa yapısının oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, bu anlamda özellikle Anadolu'da 10 bine yakın insanın enerji sektörüne yatırım yaptığını vurguladı.

Yılmaz, Türkiye'de yatırım kültürünün değişmesini sağladıklarını ifade ederek, "Kendi vatandaşımızın yatırımlarının önünü açarken, yabancı büyük yatırımcıları da göz ardı edemeyiz. Özellikle yabancı şirketlerin Türkiye'de yatırım yapmasını istiyoruz. Türkiye'de enerjinin maliyetinin ucuzlaması ve yerli kaynaklara daha fazla yatırım yapılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda şirketlere sadece bir düzenleyici kurum olarak değil, buradaki yatırımları açısından bir danışmanlık da sağlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 10:27 Kaynak: AA

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