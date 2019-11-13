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Enerji Çalışanları Haftası

7 saat önce

Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ), Enerji Çalışanları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.

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Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (EDAŞ), Enerji Çalışanları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenledi.


Fırat EDAŞ Müdürü Fikret Türkmen programda yaptığı konuşmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca kasım ayının ikinci haftasını Enerji Çalışanları Haftası ilan edildiğini anımsattı.


Bu kapsamda sorumluluk bölgelerinde bulunan Elazığ, Bingöl, Malatya ve Tunceli müdürlükleri ile 47 ilçe yöneticiliğinde eş zamanlı etkinliklerle şirket çalışanlarıyla bir araya geldiklerini ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:


"Riskli ve uzmanlık isteyen bir sektör olan elektrik dağıtım sektöründe çalışanlarımız, her türlü zorluğa rağmen ülke dinamizmine ve ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. Böylesine anlamlı bir haftanın ülkemizde gerçekleştirilmiş olması hiç şüphesiz enerji sektörü çalışanlarının hatırlanması adına büyük moral oldu. Bu bağlamda Enerji Çalışanları Haftası'nın hayata geçirilmesinde emeği geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ve Enerji İletişim Grubu'na teşekkür ediyorum."

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:40 Kaynak: AA
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