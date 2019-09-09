Enerji çalışanlarından kan bağışı

ÇEDAŞ'ın kan bağışının önemiyle ilgili bir farkındalık oluşturmak üzere; "Enerjimizle Türk Kızılay'ının yanındayız" sloganıyla düzenlediği etkinliğe kurum çalışanları kan bağışı yaparak destek verdi.



Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde tüketici memnuniyeti odaklı yaptığı elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra sosyal sorumluluk kampanyaları ile de öne çıkan Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), çalışanları ile Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oldu.



"Enerjimizle Türk Kızılay'ının yanındayız" sloganıyla başlatılan ve Kızılay Sivas Şubesi'nin Genel Müdürlük binasında kurduğu standında gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğine firma çalışanları yoğun ilgi gösterdi. İlk olarak sağlık formlarını doldurup doktor kontrolünden geçen firma çalışanları daha sonra kan bağışında bulundu.



Genel Niyazi Kıvılcım, kan bağışını sosyal sorumluluk olarak gördüklerini ifade ederek firmalarının düzenli olarak yaptığı kan bağışları ile Kızılay'a destek olduğunu dile getirdi. - SİVAS