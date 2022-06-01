ENERJİ DAĞITIM ŞİRKETİNE AİT KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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ENERJİ DAĞITIM ŞİRKETİNE AİT KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ, 2 YARALI

01.06.2022 19:10

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde içinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde içinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü yolunda meydana geldi. Enerji dağıtım şirketine ait Azat Dikmen yönetimindeki kamyonet, toprak yolda kontrolden çıkarak savruldu. Sürücü Dikmen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Dikmen ile kamyonette bulunan Muhammet Mehdi Altürk, Nurettin Yıldız, Ö.B. ve F.A. yaralandı. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralılar, Uludere ve Şırnak Devlet hastanelerine kaldırıldı. Azat Dikmen, Muhammet Mehdi Altürk ve Nurettin Yıldız, hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanelerdeki 2 yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

ENERJİ DAĞITIM ŞİRKETİNE AİT KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ, 2 YARALI
ENERJİ DAĞITIM ŞİRKETİNE AİT KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ, 2 YARALI
ENERJİ DAĞITIM ŞİRKETİNE AİT KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ, 2 YARALI
ENERJİ DAĞITIM ŞİRKETİNE AİT KAMYONET ŞARAMPOLE YUVARLANDI 3 ÖLÜ, 2 YARALI

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Kaynak: DHA

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