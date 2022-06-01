Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2)

01.06.2022 23:53
Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2)

2 YARALI DA HAYATINI KAYBETTİŞırnak'ın Uludere ilçesinde içinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonetin, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen, sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldız'ın (54) hayatını kaybettiği kazada,...

2 YARALI DA HAYATINI KAYBETTİ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde içinde enerji dağıtım şirketi çalışanlarının olduğu kamyonetin, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla meydana gelen, sürücü Azat Dikmen (26) ile Muhammet Mehdi Altürk (21) ve Nurettin Yıldız'ın (54) hayatını kaybettiği kazada, Uludere ile Şırnak Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Özcan Benek (24) ve Fikret Apaydın da (29) tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Böylece kazada araçta bulunan 5 kişi de yaşamını yitirdi.


YORUMLAR
500
Çin, 2025 Yılına Kadar Yıllık 3,3 Trilyon Kilovat Saat Temiz Enerji Üretimine Ulaşmayı Hedefliyor Çin, 2025 Yılına Kadar Yıllık 3,3 Trilyon Kilovat Saat Temiz Enerji Üretimine Ulaşmayı Hedefliyor Yenilenebilir Enerji Çin'in Son On Yıldaki Yeşil Kalkınmasını Güçlendirdi Yenilenebilir Enerji Çin'in Son On Yıldaki Yeşil Kalkınmasını Güçlendirdi
Kaynak: DHA

Nurettin Yıldız, Uludere, Şırnak, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2) - Son Dakika


Son Dakika
23:25 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 soru sordu
23:13 AK Partili kadın meclis üyesine yönelik sözleri tepkiye neden olan Tanju Özcan'dan savunma geldi: Olayın mağduru benim, özür bekliyorum
22:58 Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki davada kazanan belli oldu! Heard, Johnny Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödeyecek
22:39 Türk Telekom internet paketlerine yüzde 23'e varan oranda zam yaptı
22:18 Türkiye'nin talebi üzerine yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adı "Türkiye" olarak değişti
21:59 Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelttiği 10 soruyu yanıtladı
21:37 Sürücüsüne kızdığı otomobili kepçe bomu ile deviren adam tutuklandı
21:11 Türkiye-Pakistan arasında çeşitli alanlarda iş birliklerini içeren 7 anlaşma imzalandı
21:03 Yunanistan'ın provokasyonuna gelerek Türkiye'yi karalamaya çalışan Almanya'ya Türkiye'den sert tepki geldi
20:26 Günlük yayınlanan koronavirüs tablosu artık haftalık yayınlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 23:59:14. #1.12#
SON DAKİKA: Enerji dağıtım şirketine ait kamyonet şarampole yuvarlandı: 5 ölü (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement