\'Enerji dedektifleri iş başında\' projesi kapsamında ilkokullara farkındalık semineri

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından online gerçekleştirilen enerji seminerlerinde, alanında uzman isimler Türkiye'nin dört bir yanından, 10 binin üzerinde ilkokul öğrencisiyle buluştu. Enerji Verimliligˆi ve C¸evre, Gelecegˆin Enerjisi: Yenilenebilir Enerji seminerleri ile öğrencilerin enerji kaynaklarını tanıma, değerlendirme becerisi ve sorumluluk kazanmaları amaçlandığı bildirildi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, enerji tüketimi ve tasarrufu konusunda ilkokul öğrencilerine sorumluluk bilinci aşılamak için online Enerji Seminerleri düzenledi. Seminerlerin, öğrencilerin doğaya karşı farkındalık kazanmasına katkıda bulunduğunu ifade eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufu konusunda herkesin daha bilinçli olması gerektiğini belirtti.

Ali Rıza Lüle, "Günlük yaşamımızı sorunsuz bir şekilde sürdürebilmemiz için erişilebilir ve güvenilir enerjiye ihtiyacımız var. İyi kurgulanmış bir enerji sistemi; başta is¸ du¨nyası, ilac¸, egˆitim, tarım, iletis¸im ve yu¨ksek teknoloji olmak u¨zere tu¨m sekto¨rlere destek sagˆlayacaktır" dedi.

"ENERJİ TASARRUFU KONUSUNDA FARKINDALIK YARATTIK"

Genel Müdür Ali Rıza Lüle, "Evlerimizdeki elektrikli aletlerimizi kullanmadığımız zamanlarda fişten çekebilir, karbon emisyonunu azaltmak için ulaşımımızı bisikletle sağlayabiliriz. 'Enerji Dedektifleri İş Başında' projemizle öğrencilerimiz ve velilerimizde enerji tasarrufu konusunda farkındalık yarattık. Işıklarını ihtiyaç duymadıkları zamanlarda kapatmaya dikkat ettiler, kombi derecelerini düşürdüler, buzdolabını düşünerek açtılar. Yapabileceğimiz birçok şey var, bunları tekrar hatırlamanın ve herkese hatırlatmanın zamanıdır" şeklinde konuştu.

Seminerlerle ilgili yapılan açıklamaya göre:

"İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen online seminerler kapsamında; Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlıgˆı Enerji Verimliligˆi ve C¸evre Dairesi Bas¸kanı Dr. Ogˆuz Can ve Enerji Verimliligˆi Dernegˆi Yo¨netim Kurulu U¨yesi Ertugˆrul S¸en, Enerji Verimliligˆi ve C¸evre Semineri verdi. Gelecegˆin Enerjisi: Yenilenebilir Enerji Semineri ise, I·stanbul Teknik U¨niversitesi Enerji Enstitu¨su¨ ve Fizik Mu¨h. Bo¨lu¨mu¨, ITAP Direkto¨ru¨ Prof. Dr. Tugˆrul Hakioğlu, Yozgat Bozok U¨niversitesi Fizik Bo¨lu¨mu¨ O¨gˆretim U¨yesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve Yıldız Teknik U¨niversitesi Fizik Bo¨lu¨mu¨ O¨gˆretim U¨yesi Prof. Dr. Fedai I·nanır tarafından verildi. Yenilenebilir Enerji Eğitimi ve Model Atölyesi, Ankara U¨niversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bo¨lu¨mu¨ ITAP Bilim ve Toplum Merkezi Egˆitmeni Yahya Nasola, Fen Bilgisi O¨gˆretmeni, ITAP Kurucu u¨yesi, ITAP Bilim-Toplum Merkezi ve FenLab Koordinato¨ru¨ Mesut Erol ve Fen Bilgisi ve STEM O¨gˆretmeni, ITAP u¨yesi ve ITAP FenLab Egˆitmeni Melike S¸ensoy tarafından yapıldı."

Enerji Dedektifi I·s¸ Bas¸ında Projesi ile sona eren program, tu¨m Doğa Koleji kampu¨sleri arasında en c¸ok tasarruf yapan o¨gˆrenci anonsu ve tebrik konus¸masıyla sona erdi.