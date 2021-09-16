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Enerji depolama teknolojilerinin önemi giderek artıyor - Son Dakika

Enerji depolama teknolojilerinin önemi giderek artıyor

16.09.2021 16:06
Enerji depolama teknolojilerinin önemi giderek artıyor, System.String[]

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, son dönemde azalan doğal kaynak rezervlerini korumak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin arttığını ve bu trendin enerji depolama teknolojilerini de ön plana çıkardığını belirtti.

Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com, son dönemde azalan doğal kaynak rezervlerini korumak amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin arttığını ve bu trendin enerji depolama teknolojilerini de ön plana çıkardığını belirtti.

encazip.com'dan yapılan açıklamaya göre, nüfusun giderek artması ve sanayileşme, tüm dünyada enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacı da artırıyor. Doğal gaz ve kömürden üretilen enerjinin azalan rezerv sebebiyle yetersiz kalması alternatif enerji kaynakları arayışına neden olurken rüzgar, güneş, su gibi doğayla birlikte çalışabilen yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim artıyor.

Son yıllarda gelişimi hızlanan depolama teknolojileri sayesinde üretilen fazla enerji depolanıyor ve ihtiyaç halinde bu enerji kullanıma sunulabiliyor. Yüksek ölçekli depolama teknolojilerinin genel elektrik kullanımına katkısı oldukça önemliyken elektrikli araçlar, cep telefonu ve bilgisayar gibi daha küçük ölçekte depolama sağlayan teknolojiler de kişisel kullanıcılar için ayrı bir öneme sahip.

-Depolamanın çevreye de faydası var

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen ve depolanan enerjinin, enerji üretiminde doğal gaz, kömür gibi yakıt rezervlerinin kullanımını azalttığı için rezervlerinin azalmasını da önlüyor. Bu sayede karbon salınım önlenerek çevreye verilen zarar en aza indirgeniyor ve tüm dünyada etkisini hızla hissettirmeye devam eden küresel ısınmaya karşı da destek sağlanmış oluyor.

Sweco'nun yayınladığı "Future Energy Strage" raporuna göre, küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutmak için enerji depolama kapasitesinin 2050'de 450 GW'a çıkarılması gerekiyor. Ayrıca sel, yangın gibi doğal afetler sonrasında enerji arzı bu depolardan sağlanabildiği için enerji üretim araçlarının zarar görmesinden dolayı oluşabilecek mağduriyetler de önlenebiliyor.

-Farklı depolama yöntemleri mevcut

Açıklamada ayrıca elektriksel enerji depolama, mekaniksel enerji depolama, kimyasal enerji depolama, ısıl enerji depolama gibi farklı depolama teknolojileri olduğu da belirtildi.

Yaygın olarak şebeke tipi büyük piller ve ev tipi depolama teknolojileri kullanılıyor. Vatandaşların bildiği ise daha çok dizüstü bilgisayarlar ve cep telefonları gibi enerji ihtiyacı olan elektronik aletler için enerji depolamaya yarayan lityum iyon piller oluyor. Elektrikli araç gibi daha büyük ve daha çok elektrik gereği olan araçlarda ise vanadyum akış bataryası gibi daha fazla enerji depolayan ürünler kullanılıyor.

-Güneş enerjisinin faydası depolama teknolojileri ile paralel olarak artar

Ülkemizde lisanslı güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücü bir yılda yüzde 260, lisanssız santrallerin ise yüzde 10 arttı. Güneş enerjisinden elektrik üretimi son derece cazip ve geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor. Ancak bu kaynağın kullanımının yaygınlaşmasının önündeki en büyük engel, güneşin olmadığı saatlerdeki elektrik talebinin nasıl karşılanacağı. Örneğin, ortalama bir günde güneş enerji santrallerinin en yoğun üretim gerçekleştirebileceği saatler 11 ile 17 arasındayken elektrik tüketiminin en yoğun olduğu puant saatler ise 17 ile 22 arasında. Güneş santrallerinin yaygınlaştırılması ve verimli saatlerde enerjinin depolanarak tüketimin yoğun olduğu saatlere hazır tutulması, geleceğin enerji çözümleri için kilit öneme sahip.

"Enerji üretiminde depolama, maliyeti de düşürür"

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com kurucusu Çağada Kırım, enerji kaynaklarının azalması ve fiyatların yükselmesi sorununun, depolama teknolojilerinin gelişmesiyle çözülebileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Enerji kaynakları giderek azalıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Diğer taraftan fosil yakıtlara olan bağımlılık elektrikli araçlarla düşürülüyor ve buna paralel olarak da yine elektrik ihtiyacı artıyor. Artan elektrik ihtiyacına azalan kaynaklarla cevap vermeye çalışmak ise maliyetleri yükseltiyor. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin en büyük dezavantajı, anlık olarak üretim tahmininin tam olarak yapılamaması ve tüm kaynakların her zaman hazır olmaması. Bu durumda da imdada enerji depolama sistemlerinin yetişmesi gerekiyor. Yüksek ölçekli enerji depolama sistemleri, yenilenebilir kaynakların kullanımını daha dengeli bir hale getirebilirken elektrik fiyatlarının daha düşük olduğu saatlerde üretimin artırılarak depolanması ve ihtiyacın yüksek olduğu saatlerde kullanılması, mevcut kurulu gücün de daha verimli kullanmasını sağlar. Enerji depolama teknolojileri şu anda emekleme döneminde ancak pek yakında bir devrim olacak ve gerçek çözüm bulunacaktır. Bu yüzden enerji depolama teknolojilerine şimdiden yatırım yapılmalı ve mutlaka gerekli teşvikler verilmeli, depolama devrimi olarak tabir edeceğimiz dönem ülkemiz tarafından kaçırılmamalı."

Yenilenebilir Enerji, Doğalgaz, Tragger, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji depolama teknolojilerinin önemi giderek artıyor - Son Dakika Ekonomi


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