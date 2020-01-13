Enerji ekipleri, zorlu kış şartlarında görev başında - Son Dakika

SİVAS'ta elektrik hatlarının bakım ve onarımını yapan 'enerji timleri', zorlu kış şartlarına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde 40 ilçe ve 55 beldede yaklaşık 1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), zorlu kış şartlarına rağmen vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz elektrik sağlamak için bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle oluşan elektrik arızalarına anında müdahale eden ÇEDAŞ'ın Arıza Giderim Bakım personelinden oluşan 'enerji timleri', kimi zaman yaya kimi zaman da paletli kar araçlarıyla ulaştıkları bölgede metrelerce yükseklikte direklerdeki arızaları onarıyor.