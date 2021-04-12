Sepaş Enerji, 2021'de karbon ayak izini sıfırlıyor

Sepaş Enerji, 2021'de hizmet merkezlerindeki elektrik kullanımından kaynaklı karbon emisyonunu nötrlemek için karbon azaltım sertifikası aldı.

Şirkette yapılan açıklamaya göre, karbon azaltım sertifikaları, enerji üretimi ve tedarikinde yeşil enerji kullanmanın ve tüketiciler için teşvik edilebilir hale getirmenin en uygun yolu olarak kabul ediliyor.

Bu kapsamda Sepaş Enerji, genel müdürlük ve 26 müşteri hizmetleri merkezinde karbon salınımını azaltmak ve sıfır karbonlu tüketime geçmek için 2021 yılı boyunca yeşil enerji kullanacağını taahhüt eden Verified Carbon Standart (VCS) sertifikası aldı.

Böylelikle, 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında 200 bin kilovatsaatlik elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izi nötrlenecek. Söz konusu sertifikayla Sepaş Enerji, yıl boyunca 303 ağaca eş değer miktarda karbon salımını azaltacak.

Şirketin ayda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği müşteri hizmetleri merkezlerinde ve 200'den fazla çalışanın görev yaptığı genel müdürlük binasında tamamen yenilenebilir enerji kullanılarak doğal kaynakların korunmasında önemli rol üstlenilecek.

Öte yandan, Sepaş Enerji, iş ortaklarının karbon azaltımına destek olması için sertifika almaları yönünde teşvik ediyor. Geçen yıl aralarında belediyeler, kamu kurumları, küçük ölçekli işletmeleri ile ulusal ve uluslararası büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu 200'e yakın şirket, Sepaş Enerji'nin teşvikiyle karbon azaltım sertifikası almıştı.