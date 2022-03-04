Enerji firmasını 23 milyon TL dolandıran avukat ABD'ye kaçtı - Son Dakika
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Enerji firmasını 23 milyon TL dolandıran avukat ABD'ye kaçtı

04.03.2022 11:44
Enerji firmasını 23 milyon TL dolandıran avukat ABD'ye kaçtı

Ankara'da hukuk müşaviri olarak çalıştığı elektrik dağıtım şirketini 23 milyon TL dolandıran avukat ABD'ye kaçtı.

Ankara'da hukuk müşaviri olarak çalıştığı elektrik dağıtım şirketini 23 milyon TL dolandıran avukat ABD'ye kaçtı.

Ankara'da bir elektrik dağıtım şirketinde 15 yıldır hukuk müşavirliği yapan Adnan A., şirkette çeşitli harcama giderlerini bahane ederek hazırladığı sahte evraklar sayesinde diğer büyük şirketlere olan davaların kaybedildiğini öne sürerek şirketi 5 yıl içinde 23 milyon TL dolandırdı. Durumu fark eden şirket yetkilileri tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunuldu. Şikayet üzerine ifadeye çağırılan avukatın ABD'de olduğu tespit edildi. Kendisine gelen şikayet evrakını inceledikten sonra ABD'den Türkiye'ye gelip ifade verebileceğini söyleyen Adnan A. hakkında Başsavcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Hukuk Müşavirliği, Türk Lirası, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Enerji firmasını 23 milyon TL dolandıran avukat ABD'ye kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Enerji firmasını 23 milyon TL dolandıran avukat ABD'ye kaçtı - Son Dakika
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