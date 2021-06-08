'Enerji Geleceğimiz' ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde 'Enerjimiz Geleceğimiz' ödülleri sahiplerini buldu. SEDAŞ'ın 'Forget the Gender' projesiyle ödüle layık bulunduğu belirtildi.

4'üncü düzenlenen Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, 7 Haziran Pazartesi günü gerçekleşti. Bakan Fatih Dönmez'in de katılım gösterdiği zirve kapsamında, bu yıl ikinci kez verilen 'Enerjimiz Geleceğimiz' ödüllerinin kazananları açıklandığı belirtildi. Sürdürülebilir enerji ana temasına sahip olduğu ifade edilen programda, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) tarafından hayata geçirilen 'Forget the Gender' isimli projenin ödüllendirildiği belirtildi. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, ödülü Bakan Dönmez'in elinden aldı.

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILIMINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ödüllü projede emeği geçen SEDAŞ'lıları tebrik eden Odyakmaz, enerji sektöründe sürdürülebilirliğin önem kazandığını belirtti. Odyakmaz, şunları dile getirdi:

"Sürdürülebilirlik ekseninde hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamaların çalışanlarımız ve paydaşlarımız tarafından da benimsenip içselleştirilmesi bizim için mutluluk verici. Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğümüz 'Forget the Gender' projemizin başarıya ulaşarak ödülle taçlandırılması, sektörümüz adına değerli bir adım. WEPs Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri ve Birleşmiş Milletler Global Compact üyeliğimiz ile bu alandaki sürdürülebilirlik taahhütlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz."

HERKES ADINA FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİ

'Forget the Gender'ın Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'yi içine alan 20 bin kilometrekarelik alanda 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan SEDAŞ tarafından 2019 yılında başlatıldığı söylendi. Amacının kadın istihdamının artırılması, kariyer olanaklarının genişletilmesi ve herkes için fırsat eşitliğinin sağlanması olduğu söylenen proje ile 4 kadın ve 4 erkekten oluşan Fırsat Eşitliği Komitesi kurularak toplumsal düzeyde çalışmalara imza atıldığı belirtildi.

"ÇALIŞAN KADIN SAYISININ ARTIRIMASINA ÖNEM VERİLDİ"

Proje kapsamında çalışanlara şu ana dek toplam 877 saat toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilirken iş ve akademi dünyasıyla da iş birliklerine gidildiği ifade edildi. Şirket yönetimi tarafından desteklenen projede yönetim seviyelerinde kadın sayısının artırılması, günlük dil kullanımlarında cinsiyetçi söylemlerden uzaklaştırılması gibi konulara önem verildiği vurgulandı. Ayrıca uluslararası katılımcıların da yer aldığı paneller ile atılan adımların sürekliliğinin sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.