Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin, arkeologlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin, arkeologlar tarafından kurtarıldı

07.07.2022 19:19

Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin, arkeologlar tarafından kurtarıldı Yozgat'ta ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin 3 arkeolog arkadaş tarafından kurtarıldı.

Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin, arkeologlar tarafından kurtarıldı

YOZGAT - Yozgat'ta ayağına dolanan ip nedeniyle elektrik enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin 3 arkeolog arkadaş tarafından kurtarıldı.

Sorgun ilçesinde Kazı bölgesine giden arkeologlar Halim Özatay, Serkan Akdemir ve Yunus Ekim, bir enerji hattı üzerinde kızıl şahinin çırpındığını gördü. Şahinin, ayağına dolanan ip nedeniyle sıkışıp kaldığını gören ekipler, bulundukları bölgede telefon şebeke bağlantısı olmadığı için durumu yetkililere bildiremediler. Bunun üzerine kendi imkanlarıyla kızıl şahini mahsur kaldığı yerden kurtarmaya çalışan 3 arkadaş, uzun uğraşlar sonucu kızıl şahinin ayağına dolaşan ipi bıçak yardımıyla keserek çıkardı. Kızıl şahin bir süre sonra özgürlüğe kanat çırparken 3 arkeolog arkadaşın sevinçleri de kameralara yansıdı.

YORUMLAR
500
Yozgat'ta 107 tarihi eser ele geçirildi Yozgat'ta 107 tarihi eser ele geçirildi Otobüs kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er toprağa verildi Otobüs kazasında yaşamını yitiren sözleşmeli er toprağa verildi
Kaynak: İHA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin, arkeologlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:06 Kadınlar hamile kalmak için işte bu ilginç yönteme başvuruyor
18:46 Çoban, koyunlarını otlattığı esnada başından vurulmuş çocuk ile karşılaştı
18:44 17 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'la sözleşme aşamasında
18:25 Reyhanlı saldırısının emrini verdiği belirtilen Mehmet Gezer tutuklandı!
18:24 İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bugün istifa etmesinin ardındaki süreç ortaya çıktı
18:20 Fenerbahçe'den espri Instagram paylaşımı! Taraftarı mest etti
17:51 Pençe Kilit Harekat bölgesinde yürek yakan haber: 1 askerimiz şehit oldu, 3 personelimiz de yaralandı
17:46 Aslan ve timsah sığ suda karşı karşıya geldi! O anlar böyle görüntülendi
17:44 Kremlin Sözcüsü Peskov, Boris Johnson'ın istifasını yorumladı: Bizim için endişe verici değil, ondan hoşlanmıyoruz
17:31 Fenerbahçe Giuseppe Pezzella için ilk teklifi yaptı! Parma kabul edecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 19:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Enerji hattında mahsur kalan kızıl şahin, arkeologlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement