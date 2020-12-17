Enerji içeceğine dadanan hırsız market sahibini isyan ettirdi - Son Dakika

Enerji içeceğine dadanan hırsız market sahibini isyan ettirdi

17.12.2020 15:19

Enerji içeceğine dadanan hırsız market sahibini isyan ettirdi "İki gece enerji içeceği dolabını boşaltıp marketi 600 lira zarara soktu Marketin içecek dolabından enerji içeceklerini çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı Market sahibi Uğur Bulut: "İlk başta düşündüm, 'neden bir...

Enerji içeceğine dadanan hırsız market sahibini isyan ettirdi

"İki gece enerji içeceği dolabını boşaltıp marketi 600 lira zarara soktu

Marketin içecek dolabından enerji içeceklerini çalan hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı

Market sahibi Uğur Bulut:

"İlk başta düşündüm, 'neden bir insan enerji içeceği çalar?' dedim"

ANTALYA - Antalya'da bir markete dadanan hırsız, içecek dolabından enerji içeceklerini çalarken güvenlik kameralarına takıldı. Görüntüleri izledikten sonra şikayetçi olan market sahibi, "Ben şaşırdım. İlk başta düşündüm, 'Neden bir insan enerji içeceği çalar?' dedim. Ama sonra şunu tahmin ettim; bunların satışı hızlı. Paraya çevirmesi onlar için kolay olacak" dedi.

Emekli babası ile beraber 6 yıldır Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi'nde açtıkları marketi işleten Uğur Bulut, son iki gecedir kimliği belirsiz hırsızla mücadele ediyor. Hırsız, son iki gecedir marketin enerji içeceği dolabına dadandı. Marketin kapalı olduğu saatlerde içecek dolapların yanına gelen hırsızın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Zincirle kitlenen enerji içeceği dolabının kapısı ile zincir arasındaki boşluktan faydalanan hırsız, enerji içeceklerini yanında getirdiği poşete doldururken görüldü. 2 gündür enerji içeceklerinin bulunduğu dolabın boşaltıldığını gören market sahibiyse duruma isyan etti.

"Önce sağına, soluna bakıyor"

Dün gece 01.00 sıralarında hırsızların yine dükkanına geldiğini anlatan Uğur Bulut, "Hırsız gelip, zinciri gevşetiyor. Önce sağına soluna bakıyor, dolabı açıyor. Önce dolabın aşağısından çalmaya başlayıp, sonra yukarıya doğru çıkıyor. Dolabı boşaltıp gidiyor. Yaklaşık 600-700 TL zararım var" dedi.

Polis merkezine giderek şikayetçi olduğunu ifade eden Bulut, "İnşallah yakalanır ve zararım karşılanır. Merkezde konuyla ilgili araştırma yapacaklarını söylediler. Bende haber bekliyorum" diye konuştu.

"Şaşırdım"

Hırsızın çaldığı ürünlerin pahalı olduğuna dikkat çeken Bulut, "Bunların tüketimi hızlıdır. Satışı da hızlı, bir an önce paraya çevirip satacaklar. Ben şaşırdım. İlk başta düşündüm, 'neden bir insan enerji içeceği çalar?' dedim. Ama sonra şunu tahmin ettim; bunların satışı hızlı. Paraya çevirmesi onlar için kolay olacak. Bir an önce yakalanmasını istiyorum, zararım karşılansın istiyorum. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz. Hem benim için, hem de diğer esnaf arkadaşlarım için temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Enerji içeceğine dadanan hırsız market sahibini isyan ettirdi
Enerji içeceğine dadanan hırsız market sahibini isyan ettirdi
Enerji içeceğine dadanan hırsız market sahibini isyan ettirdi
Enerji içeceğine dadanan hırsız market sahibini isyan ettirdi

Antalya, Market, Enerji, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Enerji içeceğine dadanan hırsız market sahibini isyan ettirdi - Son Dakika


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