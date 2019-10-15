Son Dakika Haberleri: Enerji içecekleri ve çikolatalarda ilaç tehlikesi
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Enerji içecekleri ve çikolatalarda ilaç tehlikesi

1 saat önce

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, "performans artırıcı enerji yüklü" adı altında satışa sunulan çikolata ve kahvelerde, "sildenafil", "sibutramin", "tadalafil" gibi ilaç ham maddelerinin tespit edildiğini bildirdi.

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, "performans artırıcı enerji yüklü" adı altında satışa sunulan çikolata ve kahvelerde, "sildenafil", "sibutramin", "tadalafil" gibi ilaç ham maddelerinin tespit edildiğini bildirdi.

TEİS Başkanı Saydan yaptığı yazılı açıklamada, içeriğinde ilaç etken maddesi belirlenen takviye ürünlerin ölümcül tehlikeleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşın yediği çikolatalarda, içtiği kahvelerde, aldığı gıda takviyelerinde ilaç etken maddelerinin bulunabiliyor olmasıyla halk sağlığı ciddi bir tehdit altındadır. Bu durum neden engellenemiyor?" ifadesini kullandı.

Bu tür ürünlerin internet ortamından kontrolsüzce satın alınabileneceğini belirten Saydan, "Sildenafil ve sibutramin gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz. Eczacılar olarak, bitkisel ürün adı altında toplanan gıda takviyelerinin kontrolsüzce her ortamda satılmasını, hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Halkın sağlığını bozan, kişilerin hayatını kaybetmesine neden olan bu tür ürünlerin sadece eczanelerde ve eczacı kontrolünde satılması gerektiğine işaret eden Saydan, "Bir ürüne ilaç şekli verilmişse, dozu belirlenmiş veya ilaç etken maddesi katılmışsa izni ve kontrolünün Sağlık Bakanlığında, satışının ise eczanelerde olması gerekir." açıklamasını yaptı.

Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:20 Kaynak: AA
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