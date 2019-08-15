‘Enerji’ için beyin takımı hamlesi
1 saat önce
Enerji Bakanlığı, 328 üniversite mezununu iş garantili yurt dışı eğitimine gönderiyor.
Enerji Bakanlığı
, 328 üniversite mezununu iş garantili yurt dışı eğitimine gönderiyor. Bunlardan 231'i nükleer, 84'ü madencilik, 13'ü de enerji verimliliği alanında eğitim alacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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