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Enerji ihaleleri

3 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Artvin'deki bir maden sahası ihale edilecek.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, Artvin'deki bir maden sahası ihale edilecek.

İhaleye ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, hukuki durumu sona eren Artvin'deki maden sahası, ara ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edilecek.

İhale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak. Teminatlar, taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20'sinden az olamayacak.

Ayrıca, Afyonkarahisar'daki jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki dört jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahalar, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Söz konusu ilçede, alanları bin 835 ile 3 bin 832 hektar, muhammen bedelleri ise 51 bin 370 lira ile 107 bin 230 lira arasında değişen sahaların 10 Ekim'de saat 11.00'de ihalesi gerçekleştirilecek.

İstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığında bulunan ihale komisyonuna verebilecek.

Artvin, Maden, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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