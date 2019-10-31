Enerji ihaleleri

Kilis'te yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 5,7 milyon lira, geçici teminat bedeli ise 171 bin lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihale, 19 Kasım Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

Öte yandan, İzmir'deki bazı jeotermal kaynak arama ve işletme sahaları ihaleye çıkarıldı.

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının ilanına göre, İzmir'in çeşitli ilçelerindeki 33 jeotermal kaynak arama sahasıyla 2 jeotermal kaynak işletme sahası "açık teklif artırma" usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedelleri 52 bin 330 lira ile 300 bin lira arasında değişen 33 jeotermal kaynak arama sahası ve muhammen bedelleri 600 bin lira ile 1,2 milyon lira olan 2 jeotermal kaynak işletme sahasının ihaleleri, 14 Kasım'da İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılacak.