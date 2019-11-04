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Enerji ihaleleri

7 saat önce

Diyarbakır ve Kilis'te yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

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Diyarbakır ve Kilis'te yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Kilis Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği Diyarbakır'daki ihalenin keşif bedeli 13 milyon 456 lira, geçici teminat bedeli 403 bin 680 lira olarak belirlendi.

Kilis'teki ihalenin keşif bedeli 5 milyon 700 lira, geçici teminat bedeli ise 171 bin olarak ilan edildi.

Diyarbakır'daki ihale 21 Kasım Perşembe günü, Kilis'teki ihale 19 Kasım Salı günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:44 Kaynak: AA
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