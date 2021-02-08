Enerji ihaleleri - Son Dakika

Enerji ihaleleri

08.02.2021 11:21
Enerji ihaleleri, System.String[]

Eskişehir ve Konya'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Eskişehir ve Konya'da yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işleri ihale edilecek.

Eskişehir Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığı ve Konya Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ihale ilanları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulüyle ihale edilecek.

Eskişehir'deki ihalenin keşif bedeli 12 milyon 148 bin 110 lira, geçici teminat bedeli ise 364 bin 443 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Konya'daki ihalenin keşif bedeli 3 milyon 6 bin 900 lira, geçici teminat bedeli ise 90 bin 207 lira olarak ilan edildi.

Eskişehir'de inşa edilecek şebekenin ihalesi 24 Şubat Çarşamba günü saat 10.00'da, Konya'da inşa edilecek şebekenin ihalesi ise 26 Şubat Cuma saat 10.00'da yapılacak. Söz konusu ihaleler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Ankara'nın Çankaya ilçesindeki yeni hizmet binasında yapılacak.

Sivrihisar, Eskişehir, Gazete, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Enerji ihaleleri - Son Dakika Ekonomi


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