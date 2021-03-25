Enerji ihaleleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Yozgat'ta yüksek gerilim (YG) ve alçak gerilim (AG) elektrik şebekesi yapım işi için ihaleye çıkılacak.

Yozgat Bozok Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YG-AG elektrik şebekesi ve ENH yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif usulüyle ihale edilecek.

Sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihalenin keşif bedeli 7 milyon 341 bin 250 lira, geçici teminat bedeli ise 220 bin 237 lira olarak belirlendi.

Söz konusu ihale, 8 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yeni hizmet binasında yapılacak.

Öte yandan, Aydın'daki bazı jeotermal kaynak arama ve işletme sahaları da ihaleye çıkarıldı.

AYTER Aydın Termal Turizm ve Jeotermal Sistemleri Anonim Şirketi'nin ilanına göre, Aydın'ın çeşitli ilçelerindeki 4 jeotermal kaynak arama sahası "kapalı teklif ve artırma" usulüyle ihale edilecek.

Şartname bedelleri 2 bin lira olan 4 jeotermal kaynak arama sahasının ihaleleri, 12 Nisan'da Aydın Efeler Kaymakamlığı Kaymakamlık toplantı odasında yapılacak.